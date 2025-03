Smartfony z Androidem zyskają przydatną funkcję. O ile Google ją dopracuje

Google udostępniło trzecią wersję beta Androida 16. Odnaleziono w niej kilka nowych funkcji, które testuje producent. Jedna z nich wygląda obiecująco, ale niekoniecznie może działać zgodnie z oczekiwaniami. Wszystko w rękach Amerykanów.

Android 16 Beta 3 dostępny

Wczoraj Google udostępniło trzecią wersję beta systemu Android 16. Jest to ważny moment w jego rozwoju, ponieważ wraz z trzecią betą oprogramowanie osiągnęło status Platform Stability. Oznacza to, że Amerykanie nie wdrożą już zmian, które zmusiłyby twórców aplikacji do wprowadzenia znaczących zmian w działaniu ich programów. Deweloperzy mogą już przesyłać do Sklepu Play aplikacje dostosowane do Androida 16.

Trzecia beta to przedostatnia wersja oprogramowania tego typu – ostatnia, czwarta, zostanie udostępniona w kwietniu 2025 roku, a następnie użytkownicy powinni oczekiwać wydania stabilnej wersji Androida 16 – jeszcze w drugim kwartale 2025 roku.

Google udostępniło Android 16 Beta 3 (źródło: Android Developers Blog)

Najnowsza beta Androida 16 przynosi trzy większe nowości, w tym dwie dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Po jej zainstalowaniu smartfony z serii Pixel 9 obsługują transmisję dźwięku Auracast ze zgodnymi aparatami słuchowymi LE Audio. Oznacza to, że ich użytkownicy mogą odbierać bezpośrednie strumienie audio w miejscach publicznych, takich jak lotniska, koncerty i sale lekcyjne.

Z kolei dla osób, mających problemy ze wzrokiem, wdrożono obrys tekstu, który zastępuje tekst o wysokim kontraście. Zdecydowano się na to, ponieważ osoby ze słabym wzrokiem często mają obniżoną wrażliwość na kontrast, co utrudnia im odróżnianie obiektów od tła.

Obrys tekstu w Android 16 Beta 3 (źródło: Android Developers Blog)

Android 16 Beta 3 umożliwia również przetestowanie funkcji Local Network Protection, która ma zostać wdrożona dopiero w kolejnej wersji Androida. Daje ona użytkownikom większą kontrolę nad tym, które aplikacje mogą uzyskać dostęp do urządzeń w sieci lokalnej. Aktualnie wszystkie aplikacje, mające dostęp do internetu, mają dostęp do każdego urządzenia.

Google testuje więcej nowych funkcji na smartfonach z Androidem

Samo Google na blogu dla deweloperów wspomniało tylko trzy powyższe funkcje, ale Mishaal Rahman ujawnił na łamach portalu Android Authority istnienie jeszcze jednej nowości, a mianowicie funkcję podsumowywania powiadomień.

Niestety, nie udało się jej uruchomić, natomiast Mishaal Rahman zdołał dowiedzieć się, że użytkownik będzie mógł zdecydować, powiadomienia z których aplikacji mają być uwzględnianie w automatycznie tworzonych podsumowaniach. Rozwiązanie to ma jednak agregować wyłącznie powiadomienia z programów służących do wysyłania i odbierania wiadomości.

Podobną funkcję udostępniono już na iOS, aczkolwiek jej działanie niejednokrotnie wprawiło w zdumienie użytkowników, dlatego trzeba cierpliwie poczekać na efekty prac Google, które powinno postarać się o to, aby nie powielić wpadki Apple.

Mishaal Rahman odkrył też, że Android 16 Beta 3 zawiera nową funkcję o nazwie Desktop View (może się ona jednak jeszcze zmienić), dzięki której użytkownicy będą mogli podłączyć duży ekran i w prosty sposób przekształcić swój smartfon z Androidem w alternatywę dla komputera, podobnie jak umożliwiają to już Samsung i Motorola.

Ponadto w trzeciej wersji beta inaczej wygląda sekcja szybkich ustawień, ściągana od góry. Po przesunięciu w prawo lub w lewo można przełączać się pomiędzy sekcją z szybkimi ustawieniami i powiadomieniami (w „czystym” Androidzie 15 są one połączone). Mishaal Rahman uważa jednak, że Google nie wdroży tego w stabilnej wersji Androida 16, a dopiero w kolejnej aktualizacji systemu.