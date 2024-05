Sztuczna inteligencja Google pomoże tworzyć nowe leki

Technologiczny gigant bezpłatnie udostępnia naukowcom nowe narzędzie AlphaFold Server oparte o sztuczną inteligencję. Biolodzy otrzymują wsparcie w przewidywaniu i modelowaniu struktur cząsteczkowych, co w przyszłości ma przełożyć się na jeszcze szybsze tworzenie nowych, skutecznych leków.

AI wesprze odkrycia leków

Rozwój technologii opartych o modele sztucznej inteligencji jest niezwykle prężny. Choć AI znana i stosowana jest od wielu lat, dopiero teraz, gdy narzędzia bezpośrednio trafiły w nasze ręce, zauważamy drzemiący w niej ogromny potencjał. Jednym z gigantów angażujących się w tę dziedzinę jest Google, spod którego skrzydeł wywodzi się znany nam chatbot Gemini.

Model AlphaFold 3 pomoże naukowcom tworzyć nowe leki (źródło: Google)

Poza ulepszaniem narzędzi codziennego użytku, przedsiębiorstwo pochyla się także nad naukowymi i niezwykle zaawansowanymi zastosowaniami AI. Zajmuje się nimi m.in. zespół Google DeepMind oraz Isomorphic Labs, które opracowały nowy model AlphaFold 3. Technologia ta ma stać się wsparciem w tworzeniu nowych leków.

Rozwiązanie to jest w stanie przewidywać strukturę każdej cząsteczki oraz ich powiązań. Interakcje zachodzące pomiędzy molekułami i wzajemne oddziaływania są niezwykle różnorodne, można je zliczyć w milionach kombinacji. AlphaFold 3 ma stać się metodą, która pozwoli je odkrywać szybko, wykazując przy tym wysoką dokładność.

Google AlphaFold 3 trafia w ręce badaczy

Nowy model AI został bezpłatnie udostępniony naukowcom w postaci AlphaFold Server. To narzędzie badawcze pozwala na wygenerowanie struktury w trójwymiarze w oparciu o wprowadzone dane cząsteczek. Sztuczna inteligencja jest w stanie opracować modele biocząsteczek, takich jak DNA, RNA czy białka, jak również ligandy oraz przeciwciała, które znajdują zastosowanie w tworzeniu leków.

Tworzenie modeli to nie wszystko, co potrafi to narzędzie. AlphaFold Server może przewidywać prawdopodobne interakcje, zachodzące pomiędzy konkretnymi cząsteczkami. Oznacza to, że sztuczna inteligencja może symulować estymowane reakcje immunologiczne ludzkiego organizmu na daną substancję oraz projektować nowe przeciwciała, będące podstawą przyszłych leków.

Jak twierdzi technologiczny gigant, AlphaFold Server to „najdokładniejsze na świecie narzędzie do przewidywania interakcji białek z innymi cząsteczkami w komórce”. Zasada działania programu jest prosta i intuicyjna, badacze, w oparciu o kilka kliknięć, mogą sprawdzić interesujące ich białka, przyspieszając tym samym pracę w laboratorium.