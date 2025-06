Ta niewielka zmiana w Gmailu ucieszy wielu użytkowników Androida

Użytkownicy smartfonów z Androidem, którzy preferują Gmaila do zarządzania pocztą, niebawem powinni otrzymać nowy, zdecydowanie przydatny przycisk.

Niewielka, ale przydatna zmiana w Gmailu

Nie każda nowość musi mieć duży wpływ na aplikację, aby była warta wspomnienia. Niektóre mniejsze zmiany mogą nawet okazać się ciekawsze i bardziej przydatne dla użytkowników.

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że w Gmailu pojawi się Material 3 Expressive. To jednak tylko jedna z kilku szykowanych nowości. W planach jest bowiem wdrożenie nowego przycisku, który – co ciekawe – nie pojawi się bezpośrednio w aplikacji. Zawita on do powiadomień wyświetlanych na urządzeniach z Androidem.

Przycisk będzie pozwalał na oznaczenie nowej wiadomości jako już przeczytanej. Nie będzie więc konieczne wchodzenie do aplikacji Gmail, aby to zrobić. Osoby, które otrzymują mało e-maili raczej zbytnio nie odczytują obecności nowego przycisku, ale pozostali użytkownicy powinni być zadowoleni z tej zmiany.

(źródło: Android Authority.)

Nie jest to rewolucja, ale już teraz wiem, że będę korzystał z nowego przycisku. Utrzymanie porządku w skrzynce odbiorczej stanie się łatwiejsze, a dodatkowo nie będę musiał aż tak często wchodzić do aplikacji Gmail w smartfonie.

Możliwe, że musimy jeszcze chwilę poczekać

Nowość została zauważona przez użytkownika X o nicku Kurt Gomez, który powiadomił o odkryciu serwis Android Authority. Przycisk pojawił się w aplikacji Gmail w wersji 2025.06.15, która jest już powszechnie dostępna na Androidzie. Sugeruje to, że Google prowadzi testy na małej grupie użytkowników, a rozwiązanie włączane jest po stronie serwera.

Obecnie jest za wcześnie, aby stwierdzić kiedy funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Niewykluczone, że trzeba jeszcze trochę poczekać. Ciekawe, czy konieczne będzie pobranie aktualizacji z Google Play, czy jednak opcja zostanie nagle uruchomiona u wielu osób po stronie serwera.

Oczywiście nie będzie to zupełnie nowy pomysł. Podobny przycisk oferowany jest już przez konkurencyjne aplikacje. Nie zmienia to jednak faktu, że plany Google to jak najbardziej krok w dobrym kierunku w rozwoju Gmaila na Androidzie.