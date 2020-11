Coraz więcej funkcji. Gmail otrzymuje skrót Kontaktów dla panelu bocznego w widoku webowym

Pasek boczny w przeglądarkowej wersji poczty Gmail to od dłuższego czasu dom dla dodatkowych aplikacji, ułatwiających organizację korespondencji elektronicznej oraz pracy. Google dorzuca do nich kolejną cegiełkę.

Kalendarz, Keep, Lista zadań i… Kontakty

Przeglądarkowy Gmail zaczyna być coraz bardziej wypchany dodatkowymi aplikacjami i skrótami do usług Google. Od zamierzchłych czasów mamy w nim skróty do kontaktów Hangouts, z którego prywatnie nie korzystam od jakichś dwóch lat. Są też niedawno dodane linki do Google Meet, dzięki czemu z poziomu poczty Gmail rozpoczniemy wideokonferencję w przeglądarce. Nie można też zapominać o panelu z prawej strony.

Skrót do Kalendarza, notatek Keep i Listy zadań był już obecny wcześniej (po prawej)

Pasek narzędzi z prawej strony ekranu to miejsce, w którym możemy przypiąć kilka aplikacji. Mogą one zawierać przydatne informacje podczas zarządzania prywatną lub firmową pocztą. Do tej pory mieliśmy tam skróty do Kalendarza, notatek Keep czy Listy zadań. Teraz Google podpina pod ten element kolejny widżet – Kontakty.

Jeszcze jeden przydatny element

Być może użytkownikom prywatnym Kontakty nie będą jakoś specjalnie niezbędne podczas wysyłania poczty e-mail, ale jeśli ktoś korzysta z pakietu biurowego Google w firmie, może korzystać z całej bazy kontaktów w jednym miejscu.

Do panelu bocznego dołączają Kontakty

Będzie można tam podejrzeć także, czy w ostatnim czasie prowadziliśmy z daną osobą wymianę korespondencji, a administratorzy Google Workspace będą widzieć jak na dłoni strukturę zespołu i informacje o jego poszczególnych członkach.

Nowy element paska bocznego w Gmailu powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników w ciągu dwóch tygodni. U mnie jeszcze nie jest widoczny, ale to zapewne tylko kwestia czasu.