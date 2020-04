Zakupy z dostawą do domu przez aplikację – Carrefour i Glovo rozpoczęły współpracę w Polsce

Robienie zakupów podczas stanu epidemicznego w Polsce może stanowić wyzwanie. Z pewnością przed sklepami o większej powierzchni czekają nas długie kolejki. Można ich uniknąć, zamawiając zakupy z dostawą do domu, co może ułatwić nowa współpraca Carrefoura i aplikacji Glovo.

Glovo współpracuje z Carrefour w Polsce

Glovo to aplikacja umożliwiająca zamawianie produktów w wybranych sklepach i otrzymanie ich za pośrednictwem kuriera. Dzięki temu praktycznie nie musimy wychodzić z domu, by zrobić potrzebne zakupy. Czas dostawy ma zamykać się w godzinie. Teraz do grona obsługiwanych sklepów dołączają punkty Carrefour Express w naszym kraju.

Użytkownicy Glovo mogą zamawiać niezbędne artykuły spożywcze ze sklepów Carrefour Express w 7 miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Można wybierać spośród 800 artykułów, które zostaną skompletowane przez załogę jednego z 58 sklepów oraz zabrane przez kuriera.

Kurierzy są przygotowani do obsługi z zachowaniem wysokich środków ostrożności, sugerowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Dba się więc o dodatkową dezynfekcję toreb, unikanie dotykania ich uchwytów i trzymanie za boki podczas przenoszenia. Istnieje także opcja dostawy „bezkontaktowej”, gdzie kurier pozostawia paczkę z zakupami pod drzwiami czy przy bramie.

Koszt dostawy zakupów do domu

Dla nowych klientów aplikacji, przez pierwszy miesiąc korzystania z usługi, dostawa będzie darmowa. W okresie promocyjnym opłata wyniesie 6,99 zł. Należy pamiętać, że maksymalna waga zamówienia nie może przekroczyć 9 kg.

W ten sposób, przynajmniej w niektórych miastach, czas oczekiwania na zakupy z dostawą do domu powinien się znacząco skrócić. To z pewnością dobre wieści dla tych, którzy złożyli zamówienia na zakupy z terminem dostarczenia na… maj.

Aplikację Glovo pobierzecie na iOS oraz Androida.

