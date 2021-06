Gigabyte X570SI AORUS Pro AX to kompaktowa i bezgłośna płyta główna

Producenci płyt głównych coraz to chętniej wprowadzają do sprzedaży nowe płyty główne pod podstawkę AM4 z bezgłośnym pasywnym chłodzeniem chipsetu. Przykładowo, ostatnimi czasy MSI ogłosiło premierę dwóch konstrukcji X570S. W ciągu następnych kilku tygodni na rynek powinien trafić Gigabyte X570SI Aorus Pro AX.

Mała, cicha oraz w pełni funkcjonalna konstrukcja

Nadchodzący Gigabyte X570SI AORUS Pro jest tak naprawdę nieco zaktualizowaną pod względem designu wersją obecnie dostępnej płyty głównej Gigabyte X570I Aorus Pro WiFi. Podstawowy model X570I ma wbudowany I/O shield, jednak ten element nie jest połączony z sektorem sekcji zasilania, która pozostaje bez chłodzenia.

Reklama

(źródło: wccftech)

(źródło: Gigabyte) Po prawej X570SI Aorus Pro AX, po lewej X570I Aorus Pro WiFi

Na pierwszy rzut oka widać, że przebudowany został radiator zbierający ciepło z chipsetu. Nowa konstrukcja nie ma na pokładzie małego wentylatora, a chłodzenie chipsetu zostało bezpośrednio połączone z częścią sekcji zasilana. Wygląd samego radiatora uległ małej zmianie: przedtem mieliśmy do czynienia z bardziej szarą kolorystką płyty, gdy nowy mobo X570SI cechuje się ciemniejszym, wręcz czarnym stylem. Obie płyty mają dodatkowo wzmocnione sloty na kartę graficzną PCIe x16.

Płyta Gigabyte X570SI AORUS Pro AX, podobnie jak płyty X570 Torpedo i Tomahawk, otrzymała nowy, ulepszony kontroler pamięci, który wraz z pomocą profilu XMP będzie w stanie obsłużyć kości RAM DDR4 do częstotliwości nawet 5100 MHz. Według obecnych danych, nowy mobo od Gigabyte obsłuży procesory z serii Ryzen 3000 oraz Ryzen 5000, co ciekawe pomijając wsparcie pierwszej i drugiej generacji procesorów Czerwonych. To dziwne, biorąc pod uwagę to, że podstawowy X570I Aorus Pro zapewniał obsługę wszystkich układów Ryzen.

Reszta specyfikacji nie jest większym zaskoczeniem. Na pokładzie znajdziemy dwa złącza dla dysków SSD M.2. Slot ulokowany pod samym socketem procesora obsługuje dyski oparte o najnowszy interfejs PCIe 4.0, natomiast drugie złącze zostało zamontowane na rewersie płyty głównej.

Płyta zapewnia pełne zaplecze najbardziej potrzebnych złącz – producent oddaje użytkownikowi do dyspozycji m.in. DisplayPort 1.2, dwa wejścia HDMI 2.0, cztery porty USB 3.2 (jeden dedykowany aktualizacjom BIOS) i USB C 3.2. Nowy X570SI zaoferuje także kartę sieciową Intel LAN Wi-Fi 6 oraz złącze Ethernet 2,5 Gb/s.