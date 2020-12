Gdzie jest Xiaomi Mi 11 Pro? Kiedy premiera?

Wczorajszą premierę Xiaomi Mi 11 można uznać za udaną, ponieważ Xiaomi zaprezentowało flagowy smartfon, wobec którego trudno mieć większe zastrzeżenia. Zaskoczeniem było jednak niepokazanie Xiaomi Mi 11 Pro, ale wcale nie oznacza to, że taki smartfon nie pojawi się na rynku. Wiemy, kiedy się to stanie.

Xiaomi Mi 11 jest wspaniały, ale nie ma efektu wow

Prywatnie mam mieszane odczucia wobec Xiaomi Mi 11. Z jednej strony jest to prawdziwie flagowy smartfon, który oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań z najwyższej półki, ale z drugiej nie ma nic szczególnie wyjątkowego, co wywołałoby zachwyt.

Xiaomi jednak samo jest sobie winne, ponieważ przyzwyczaiło nas do tego, że wprowadza na rynek co najmniej dwie wersje flagowego smartfona – czujemy więc niedosyt i chcemy jeszcze więcej. Wczoraj natknąłem się na informacje, że Xiaomi Mi 11 Pro nie pojawi się na rynku, lecz nie jest to prawdą. Smartfon zostanie zaprezentowany już wkrótce – wiemy, kiedy ma się to stać.

Xiaomi Mi 11 (źródło: Xiaomi)

Gdzie jest Xiaomi Mi 11 Pro?

Przyznaję, że brak prezentacji Xiaomi Mi 11 Pro wraz z Xiaomi Mi 11 był dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że Xiaomi za wszelką cenę chciało jako pierwsze zaprezentować smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888, dlatego jeszcze w tym roku zaanonsowało „jedenastkę”, mimo że pośpiech ten zupełnie nie był potrzebny.

Zaraz na rynku pojawią się bowiem kolejne high-endy z tym procesorem i raczej nikogo nie będzie interesować, który był pierwszy (już 14 stycznia Samsung zaprezentuje serię Galaxy S21 i dostępne w Chinach modele mają mieć na pokładzie właśnie Snapdragona 888).

Brak prezentacji Xiaomi Mi 11 Pro podczas wczorajszej konferencji tylko mnie utwierdza w tym przeświadczeniu, gdyż do tej pory Xiaomi od razu prezentowało pełną gamę flagowych smartfonów, a nie rozmieniało się na drobne.

Xiaomi Mi 11 (źródło: Xiaomi)

Kiedy premiera Xiaomi Mi 11 Pro?

Było jednak pewne, że wersja z dopiskiem „Pro” pojawi się na rynku i właśnie otrzymaliśmy nieoficjalne potwierdzenie, że tak się stanie. Renomowany leakster, Digital Chat Station, ujawnił bowiem, że Xiaomi Mi 11 Pro zadebiutuje po chińskim nowym roku, który wypada 12 lutego 2021 roku.

Xiaomi prawdopodobnie nie będzie nadto zwlekało z jego premierą, dlatego można się spodziewać prezentacji jeszcze w lutym lub w marcu. Raczej wątpliwe, aby producent zamierzał wprowadzić go na rynek później, ponieważ w podobnym czasie pojawią się kolejne high-endy z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 (i nie tylko), więc firma nie może sobie pozwolić zabrać klientów.

Co zaoferuje Xiaomi Mi 11 Pro?

Na tę chwilę nie wiemy dosłownie nic o lepszej wersji Xiaomi Mi 11, jednak zaraz po Nowym Roku powinny pojawić się pierwsze informacje na jej temat. Raczej bowiem niemożliwe, aby Xiaomi utrzymało model Mi 11 Pro w ścisłej tajemnicy, nawet jeśli w przypadku „Jedenastki” w dużej części się to udało.