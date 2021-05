Ciekawe, czy gamingowa nubia RedMagic 6R będzie tak palić w dłonie jak RedMagic 6

ZTE nie zatrzymuje rozpędzonego pociągu z dostawą nowych smartfonów. Nadciąga kolejna gamingowa nubia RedMagic 6R. Czego się spodziewać i kiedy?

nubia RedMagic 6R zapowiedziana

Na platformie Weibo pojawiło się oficjalne zaproszenie ZTE na prezentację nowego smartfona z gamingowej linii nubia RedMagic. Tym razem będziemy mieli do czynienia z kieszonkowym potworkiem o dużej mocy, po raz pierwszy z dopiskiem „R”.

Reklama

Komunikat przekazuje tylko, że premiera nubii RedMagic 6R odbędzie się 27 maja, a więc w nadchodzący czwartek. Oficjalnie nie przekazano żadnych dodatkowych informacji o specyfikacji, ale od czego są internetowi informatorzy?

Plotki sugerują, że model, o który się rozchodzi, oznaczany jest za pomocą nazwy kodowej NX666J. Jeśli to prawda, to będziemy mieć do czynienia z urządzeniem z procesorem Qualcomm Snapdragon 888, maksymalnie 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej oraz przynajmniej jednym aparatem z matrycą 64 Mpix.

To samo urządzenie uzyskało certyfikat 3C, potwierdzający użycie baterii o pojemności 4100 mAh z ładowaniem o mocy 55 W.

Pytanie: czy będzie się grzać?

Nowa nubia RedMagic 6R może być bardziej przystępną cenowo alternatywą wobec nubii RedMagic 6.

nubia RedMagic 6 w potężnym „stresie”

Oby była też lepiej zaprojektowana od strony systemu chłodzenia. Nasza recenzja wykazała, że jest to smartfon, którego podczas grania w wymagające tytuły trudno utrzymać w dłoniach. Wszystko przez to, że RedMagic 6 nieprzeciętnie się nagrzewa.

Liczymy zatem na to, że literka „R” w nazwie nowego modelu to skrót od Robimy system chłodzenia od nowa.