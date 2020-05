Dzięki PlayStation Plus zagracie w Call of Duty: WWII – już od jutra!

Gry z majowego PlayStation Plusa mogły niektórych nieco zawieść – przecież nie każdy lubi orać traktorem albo budować miasta. Okazało się, że Sony tylko ładowało manę przed wejściem z hukiem w czerwiec. Już tylko godziny dzielą nas od udostępnienia subskrybentom PS Plus gry Call of Duty: WWII.

Call of Duty: WWII już od 26 maja w PlayStation Plus

Niesamowite rzeczy dzieją się ostatnimi czasy w PlayStation. Niektórzy jeszcze nie ograli dobrze Farming Simulatora, a tu po raz kolejny trzeba będzie się wybrać na wirtualne pola – tym razem pola walki! Na polskim profilu PlayStation na Facebooku pojawił się post zwiastujący pierwszą grę, w którą będą mogli zagrać opłacający abonament PS Plus. To nie byle jaka produkcja, bo chodzi o niespełna dwuletniego COD-a.

Zdaniem wielu, Call of Duty: WWII odkupił winy po kilku średnio udanych produkcjach z serii, prezentując znakomity tryb dla jednego gracza. Można się z tym zgadzać bądź nie, ale jeśli ktoś uważa się za fana FPS-ów i jest posiadaczem PlayStation 4, raczej nie będzie kręcił nosem na możliwość pobrania jednego z nowszych COD-ów na dysk konsoli.

To jeszcze nie wszystko w PS Plus na czerwiec

Call of Duty: WWII to nie jedyna gra, którą będzie można pobrać w ramach abonamentu PlayStation Plus. Na razie profil PlayStation Polska milczy na temat drugiej produkcji, ale domyślamy się, że odpowiednie ogłoszenie zostanie podane jutro lub pojutrze.

źródło: PlayStation Polska

zdjęcie główne: BagoGames