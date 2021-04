Samsung dał właśnie solidny powód, żeby zainteresować się Galaxy A52 5G. Teraz kupisz go w dobrej promocji!

Samsung oficjalnie wprowadził Galaxy A52 5G do Polski 17 marca 2021 roku. Producent właśnie dał klientom solidny powód, żeby kupili ten smartfon. Na dodatek można go kupić w dobrej promocji, aczkolwiek zostało bardzo mało czasu, żeby z niej skorzystać!

Samsung dał właśnie solidny powód, żeby zainteresować się Galaxy A52 5G

Trzeba przyznać, że Samsung postarał się, aby Galaxy A52 5G wyróżniał się na tle bezpośredniej konkurencji. Smartfon oferuje naprawdę wiele, a teraz jego lista zalet jeszcze bardziej się wydłużyła.

Serwis 9to5Google zauważył bowiem, że model ten został dopisany do listy smartfonów, które będą otrzymywać duże aktualizacje systemu i regularne poprawki zabezpieczeń przez trzy lata. W praktyce oznacza to, że smartfon może otrzymać nawet Androida 14, bowiem fabrycznie ma wgranego Androida 11. Warto zauważyć, że wcześniej przywilej ten należał wyłącznie do flagowców z serii Galaxy S, Galaxy Note i Galaxy Z.

Po trzech latach Galaxy A52 5G dalej będzie wspierany przez producenta. Samsung powinien mu udostępniać aktualizacje oprogramowania jeszcze przez jeden rok (co kwartał lub co pół roku).

Dobra promocja na Samsung Galaxy A52 5G w Media Expert

Regularna cena Galaxy A52 5G została ustalona w Polsce na 1899 złotych za konfigurację 6 GB/128 GB i 2149 złotych za wersję z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej (smartfon obsługuje karty microSD do 1 TB). Teraz tę pierwszą możecie kupić w bardzo dobrej promocji.

W sklepie Media Expert trwa bowiem promocja, dzięki której można zaoszczędzić 150 złotych. Wystarczy dodać smartfon do koszyka, a cena Galaxy A52 5G automatycznie spadnie do poziomu 1749 złotych. Jeśli tak się nie stanie, zaznaczcie nieco niżej w koszyku kwadracik obok pozycji „Zyskaj 50 zł za każde wydane 500 zł!”. Jest jednak jeden haczyk – promocja obowiązuje w sklepie internetowym tylko do dziś, do godziny 23:59.

źródło: Media Expert

Jak wspomniałem, smartfon ma wiele zalet i zdecydowanie warto rozważyć jego zakup, szczególnie teraz, gdy jest dobra promocja na niego. Oprócz modemu 5G, model ten oferuje przede wszystkim wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu, głośniki stereo oraz pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP67. Całość zasila akumulator o pojemności 4500 mAh.

Kup Samsunga Galaxy A52 5G za 1749 złotych w sklepie Media Expert