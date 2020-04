Opóźniona Forza Street wjedzie na iOS i Androida za miesiąc. Dla nowych graczy – prezent

Forza Street to gra-duch, która miała trafić na systemy mobilne jeszcze w 2019 roku. Mijały kolejne miesiące, i dopiero dziś na blogu Xboksa pojawiła się informacja o dacie premiery tego tytułu na iOS oraz Androida.

Forza Street na smartfony i tablety już 5 maja

Twórcy Forza Street zdradzili, że przez cały okres wstępnej rejestracji otrzymali od zainteresowanych grą osób całą masę pozytywnych opinii. Ponieważ jej premiera na smartfony i tablety ciągnie się już od długich miesięcy, deweloper postanowił wszystkim, którzy zdecydują się zainstalować tytuł i go wypróbować, sprezentować specjalny pakiet powitalny.

Pakiet startowy zawiera rzadko spotykanego Forda GT z 2017 roku, nieco kredytów i złota (umownych walut, za które można kupować dodatki i rozszerzenia). W grze, w której celem jest zdobywanie i ulepszanie kolejnych aut, darmowy wóz stanowi sporą zachętę do odpalenia tytułu na smartfonie lub tablecie.

Pakiet trafi do każdego, kto uruchomi Forzę Street od 5 maja do 5 czerwca. Określa to od razu datę premiery tej gry na Androida i iOS.

Pewne pojęcie na temat tej gry wyścigowej może nam dać wersja przeznaczona na komputery z systemem Windows 10. Postępy z niej będzie można w łatwy sposób przenieść na smartfon lub tablet, więc niecierpliwi zapewne mieli już okazję ją przetestować.

Osobiście i tak poczekam na edycję mobilną – siłą rzeczy mam wobec gier na platformy przenośne mniejsze wymagania niż wobec tych, do których zasiadam z myszką lub padem w ręku.

źródło: Xbox

