Forza Horizon 6 zapowiedziana. Czas na Tokyo Drift

W ciągu ostatnich 13 lat impreza pod szyldem Forza Horizon zwiedziła kawał świata – Amerykę, Australię czy południe Europy. Najwyższa pora, aby wyruszyć w azjatyckie rejony.

Forza Horizon – wycieczka dookoła świata

Korzenie imprezy Horizon sięgają Stanów Zjednoczonych, a dokładniej Kolorado – to tam w 2012 roku marka Forza postanowiła wyjść poza rywalizację z Gran Turismo i pokazała luźniejsze podejście do wyścigów – z otwartym światem w stylu Test Drive Unlimited czy serii Need for Speed i festiwalową otoczką pełną nietypowych wyzwań.

Forza Horizon okazała się na tyle dużym sukcesem, że impreza trwa już od ponad dekady. W tym czasie odwiedzono kolejno tereny wzorowane na południu Francji i północnych Włoszech, Australii oraz Wielkiej Brytanii. W piątej części Playground Games sięgnęło natomiast po klimaty meksykańskie. Ci, którzy wychowali się na trzeciej części „Szybkich i Wściekłych”, Initial D czy po prostu od zawsze preferowali Lexusa od Audi wiedzieli, gdzie w końcu festiwal musi się pojawić.

Forza Horizon 6 oficjalnie. Japonia wzywa

Na trwającym właśnie Tokyo Games Show Microsoft potwierdził to, o czym mówiło się zakulisowo od kilku tygodni – kolejna Forza Horizon obierze sobie za cel Japonię.

Muszę jednak zawieść tych, którzy spodziewali się dużego zwiastuna – oprócz widoku na górę Fudżi w otoczeniu kwiatów kwitnącej wiśni nie dowiedzieliśmy się niczego więcej o grze. Biorąc pod uwagę ostatnie ruchy Xboxa nie powinno nikogo dziwić, że Forza Horizon 6 pojawi się na konsolach Microsoftu oraz PC w 2026 roku, a debiut na PlayStation 5 jest już przesądzony i podany jako „post-launch”.

Oczywiście nie jest to pierwszy tytuł oferujący możliwość przejechania się japońskimi drogami – mieliśmy ją m.in. w seriach Tokyo eXtreme Racer, Wangan Midnight czy w wydanym niedawno JDM: Japanese Drift Master. Forza Horizon 6 to jednak o wiele większy budżet, co z pewnością przełoży się na rozmiar i różnorodność mapy czy liczbę dostępnych aut.

Pozostaje zatem czekać cierpliwie na kolejne wieści o grze.