Ma być prestiżowo. Zdjęcia nowej opaski Fitbit Luxe trafiły do sieci

Fitbit chce chyba trafić ze swoimi opaskami fitness do każdej kategorii konsumentów. Firma wypluwa co chwilę nowy model smartbanda – wkrótce doczekamy się premiery Fitbit Luxe. Już dziś znamy jego wygląd.

Modny dodatek fitnessowy

Fitbit jest bliski wydania kolejnego gadżetu do założenia na nadgarstek. Opaska Fitbit Luxe przypomina trochę model Inspire 2, ale kładzie nieco większy nacisk na styl i prezencję. Jej nazwa też sugeruje do jakiegoś stopnia wrażenia, jakie ma wywierać.

O bardziej szlachetnych korzeniach Fitbit Luxe świadczyć mają użyte materiały. Korpus urządzenia ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej o złotym lub czarnym wykończeniu, a nie z tańszego aluminium. Dzięki zdjęciom z WinFuture, możemy się przyjrzeć tej opasce nieco bliżej.

Nie mamy do dyspozycji szczegółowej specyfikacji opaski, ale wiadomo, że będzie ona wyposażona w kolorowy ekran OLED. To z pewnością spory przeskok z monochromatycznego wyświetlacza w Fitbit Inspire 2. Za taką zmianę nabywcom przyjdzie zapłacić extra.

Nie tylko aparycja

Fitbit Luxe ma nie tylko wyglądać, ale być przydatnym smartbandem. Dlatego też producent zadbał, by zamontowano w nim czujnik tętna czy sensory umożliwiające śledzenie snu i aktywności fizycznej. Nic nie wskazuje na to, by opaska miała zyskać wbudowany GPS.

Na razie brak informacji o dacie premiery, ale możemy się spodziewać jej lada dzień, skoro w sieci można znaleźć dość dokładne informacje dotyczące wyglądu nowego modelu.