Firefox wyświetla reklamy podczas wpisywania adresu. Na szczęście można je wyłączyć

Dostarczanie sugestii podczas wpisywania adresu w przeglądarce nie jest żadną nowością. W przypadku funkcji Firefox Suggest pojawiają się jednak treści sponsorowane.

Reklama

Reklamy w przeglądarce internetowej

Firefox w najnowszej aktualizacji, oznaczonej liczbą 93, otrzymał nową możliwość sugerowania wyników w pasku adresu. Pojawiają się one podczas wpisywania dowolnej frazy, gdy algorytmy stwierdzą, że sugerowane wyniki będą pasować do wprowadzanego słowa lub adresu strony internetowej.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego. W końcu wiele popularnych przeglądarek internetowych oferuje zbliżoną funkcjonalność (np. Google Chrome), zazwyczaj ułatwiającą dotarcie do interesujących nas wyników. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku oprogramowania Mozilli, obok innych sugestii, mogą również pojawić się reklamy.

Reklama

Twórcy Firefoksa zaznaczają, że treści sponsorowane pojawiają się wyłącznie w sytuacji, gdy mamy włączoną funkcję sugestii kontekstowych. Firefox Suggest wykorzystuje tutaj lokalizację użytkownika, a także słowa kluczowe wyszukiwania. Całość ma działać przy zachowaniu wysokiego poziomu prywatności.

Treści sponsorowane, pochodzące od partnerów firmy, wyświetlane są na samym dole i zazwyczaj zajmują tylko niewielką część całego ekranu. Nie powinny więc przeszkadzać podczas normalnego używania przeglądarki. Należy jeszcze dodać, że partnerzy muszą wcześniej spełnić standardy prywatności Mozilli, więc nie każdy zainteresowany, posiadający odpowiednią ilość gotówki, może dostać się na listę sugerowanych wyników.

Jak wyłączyć reklamy w Firefox Suggest?

Wprowadzone reklamy nie są w dużym stopniu inwazyjne i raczej nie mają odczuwalnie negatywnego wpływu na używanie przeglądarki internetowej. Warto jeszcze dodać, że pomagają one Mozilli w finansowaniu prowadzonej działalności. Cóż, to taka forma zapłaty za darmowy produkt, jakim jest Firefox.

Jeśli jednak należysz do grupy osób, którym nie odpowiada wyświetlanie sponsorowanych treści, to reklamy w pasku adresu można łatwo wyłączyć. Wystarczy przejść do ustawień przeglądarki, następnie wybrać sekcję „Prywatność i bezpieczeństwo”, a w kolejnym kroku należy odznaczyć pozycję dostarczania okazjonalnych sponsorowanych sugestii. Możliwe jest także całkowite wyłączenie funkcji Firefox Suggest.

Firefox 93 jest już dostępny dla wszystkich użytkowników. Aktualizacja została wydana na wszystkie ważne platformy – Windows, Linux i macOS.