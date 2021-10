Firefox Focus 93 dostępny do pobrania. Wśród nowości odświeżony interfejs

Wśród ciekawszych przeglądarek internetowych z pewnością znajduje się Firefox Focus. Skierowany jest on przede wszystkim dla osób szukających oprogramowania zapewniającego wysoki poziom prywatności. W najnowszej aktualizacji twórcy zdecydowali się wprowadzić zestaw odczuwalnych zmian.

Nie tylko Chrome

Mimo iż rynek przeglądarek, zarówno tych desktopowych, jak i mobilnych, został zdominowany przez Google Chrome’a, to nie brakuje interesujących alternatyw. Owszem, niektóre produkty są naprawdę niszowe, ale nie wynika to z ich niedociągnięć lub niskiej jakości. Przeznaczone są one do konkretnej grupy odbiorców, którym chociażby nie podoba się polityka Google w kwestii zbierania danych.

Jak już wspomniałem we wstępie, wśród takich przeglądarek należy wymienić Firefox Focus, czyli jeszcze mniej popularne rozwiązanie niż główna aplikacja Mozilli. Mamy do czynienia z oprogramowaniem, które w jeszcze wyższym stopniu niż zwykły Firefox nastawione jest na ochronę wrażliwych danych użytkownika. Patrząc na oferowaną funkcjonalność, można stwierdzić, że Focus to przeglądarka domyślnie działająca w trybie „auto-incognito”.

Dla osób, które korzystają z opisywanej aplikacji lub zamierzają dołączyć do grona jej użytkowników, mamy dobrą wiadomość. Firefox Focus doczekał się większej aktualizacji, która zauważalnie wpływa na interfejs i dodaje przydatne funkcje.

Nowa wersja Firefox Focus do pobrania

W najnowszej aktualizacji twórcy skupili się przede wszystkim na warstwie graficznej. Nie trzeba nawet uruchamiać przeglądarki, aby zobaczyć część zmian – zamiast białego liska mamy fioletowego, który teraz obejmuje bardziej pomarańczową kulę ziemską.

Przebudowany został ekran startowy, zbliżając się do tego z podstawowej wersji Firefoksa. Jego interfejs jest teraz bardziej minimalistyczny, sporą część ekranu zajmuje logo przeglądarki, a pasek na górze powinien być lepiej widoczny.

Firefox Focus 93 to również bardziej rozszerzone menu, które wyświetla się po kliknięciu na trzy pionowe kroki w prawym górnym rogu. Z jego poziomu w łatwy sposób dodamy teraz ulubione strony do ekranu startowego. Natomiast ikonka tarczy, umieszczona w lewym górnym rogu, zapewnia bardziej szczegółowe opcje kontroli śledzenia.

Aktualizacja wprowadza jeszcze możliwość edytowania sugestii autouzupełniania na pasku adresu, co robimy za pomocą ikony strzałki, przed rozpoczęciem wyszukiwania. Nie zabrakło także mniejszych ulepszeń oraz zostały wyeliminowane wcześniej zgłoszone błędy.

Firefox Focus w wersji 93 jest już udostępniany za pośrednictwem sklepu Google Play. W związku z tym, że proces przeprowadzany jest stopniowo, to jeszcze nie wszyscy użytkownicy Androida mogą zobaczyć najnowszą aktualizację.