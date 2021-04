iPhone od teraz zlokalizuje też urządzenia firm trzecich. Nowość jest już dostępna

W aplikacji Lokalizator dostępnej na iPhone’y, iPady i komputery Mac pojawiła się nowa sekcja, która pozwala dodawać i lokalizować przedmioty firm trzecich. Dzięki temu w jednym miejscu użytkownicy będą mogli sprawdzić położenie wielu różnych urządzeń i rzeczy.

Wcześniej już mogliśmy dowiedzieć się, że Apple pracuje nad rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji Find My (Lokalizator). Do możliwości śledzenia urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, takich jak iPhone, Apple Watch, MacBook czy słuchawki AirPods, miała dołączyć opcja lokalizowania przedmiotów stworzonych przez zewnętrzne firmy.

Teraz, firma Tima Cooka oficjalnie ogłosiła, że opisywana zmiana jest właśnie wprowadzana u użytkowników. Należy zaznaczyć, że nowość pojawia się we wszystkich wersjach Lokalizatora, czyli na iPhonie, iPadzie, a także z poziomu aplikacji na macOS.

Po uruchomieniu aplikacji, bez konieczności pobierania jakiejkolwiek aktualizacji, powinniście zobaczyć nową kartę o nazwie „Przedmioty”. To właśnie tutaj można dodać zgodne urządzenia, a także mieć podgląd do ich ostatnio zarejestrowanego położenia.

Przez ponad dekadę nasi klienci polegali na Find My w lokalizowaniu zaginionych lub skradzionych urządzeń Apple, a wszystko to przy jednoczesnej ochronie ich prywatności. Teraz udostępniamy potężne możliwości wyszukiwania Find My, jednej z naszych najpopularniejszych usług, większej liczbie osób dzięki programowi akcesoriów sieciowych Find My.

Bob Borchers, wiceprezes Apple ds. globalnego marketingu produktów