Klawiatura i ekran w jednym? To może się sprawdzić

Na platformie Kickstarter można doszukać się bardzo pomysłowych rozwiązań, które istotnie zapowiadają się na mogące zmienić sposób, w jaki korzystamy z urządzeń elektronicznych. Chińczycy z Shenzhen Pengling Zhichuang Technology proponują nam klawiaturę, w której zintegrowano… ekran dotykowy.

Kiedy pierwszy raz ujrzałem na własne oczy koncepcję opracowaną przez wyżej wymienioną firmę, pierwszą myślą było skojarzenie z komputerami Asusa. FICIHP Multifunctional Keyboard wygląda niemal dokładnie tak, jak dolna część laptopa Asus ZenBook Duo. Dla przypomnienia, to właśnie on:

A to FICIHP Multifunctional Keyboard:

fot. via Kickstarter

Moim zdaniem, poza brakiem touchpada w klawiaturze Chińczyków, podobieństwo uderzające.

FICIHP Multifunctional Keyboard – co potrafi?

Jak czytamy w opisie tej ciekawej klawiatury na platformie Kickstarter, mamy do czynienia z naprawdę funkcjonalnym urządzeniem. Dzięki możliwości połączenia przy pomocy kabla USB-C, klawiatura z wbudowanym monitorem może służyć jako dodatkowe akcesorium zarówno dla komputerów z systemem Windows, macOS, jak i smartfonów z Androidem. Wystarczy podłączyć ją do wybranego urządzenia, by zyskać możliwość korzystania z dodatkowego ekranu dotykowego o przekątnej 12,6 cala.

Jak przystało na modne akcesorium, FICIHP Multifunctional Keyboard ma podświetlenie klawiszy LED RGB. Co ciekawe, klawiatura występuje w dwóch wariantach: z klawiszami w technologii nożycowej oraz jako typowa klawiatura mechaniczna. Do wyboru trzy rodzaje przęłączników Gateron: niebieskie, brązowe i czerwone.

Klawiatura FICIHP Multifunctional Keyboard została wykonana z aluminium, a jej wyposażenie uzupełniają dodatkowe porty: HDMI i USB 2.0, dla komunikacji z urządzeniami, w których nie znajdziemy gniazda USB-C.

Docelowe ceny klawiatury to 379 dolarów amerykańskich za wariant nożycowy i 399 dolarów za mechaniczny. W ramach wczesnego finansowania na Kickstarterze, ceny startują z poziomu 209 dolarów (nożycowa) i 239 dolarów (mechaniczna).

Tanio nie będzie, ale praktyczność rozwiązania powinna wynagrodzić niemały wydatek.