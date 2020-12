Nie trzeba mieć iPhone’a 12, aby korzystać z FaceTime w 1080p

W wydanym prawie miesiąc temu iOS 14.2 pojawiła się zmiana, o której Apple nie wspomniało. Okazuje się, że aktualizacja wprowadziła możliwość wykonywania połączeń FaceTime w wyższej rozdzielczości na iPhonie 8 i nowszych modelach.

FaceTime wreszcie w 1080p

Wydajne, drogie i wyposażone w bardzo dobre kamery iPhone’y od dłuższego czasu oferowały połączenia wideo w maksymalnej rozdzielczości 720p. Dotyczy to aplikacji FaceTime, może niekoniecznie popularnej w Polsce, ale mającej wielu użytkowników chociażby w Stanach Zjednoczonych.

Owszem, nie jest to tragiczna jakość, ale po topowych smartfonach należy wymagać jednak znacznie więcej. Tym bardziej, że wspomniane ograniczenie nie było sprzętowe, a wyłącznie programowe. Potwierdziły to iPhone’y 12, które otrzymały wsparcie dla FaceTime 1080p, mimo iż ich przednie kamery nie różnią się zbytnio od tych montowanych w starszych modelach.

FaceTime 1080p teraz także na iPhonie 8 (fot. Apple)

Tak, iPhone’y 12 oferują wyższą rozdzielczość, a do niedawna nawet zeszłoroczny iPhone 11 Pro Max był ograniczony do 720p. Na szczęście, właśnie się to zmieniło, a to za sprawą zmian wprowadzonych w iOS 14.2.

Co ciekawe, Apple nie pochwaliło się tą nowością. Została ona wprowadzona po cichu. Wzmianka o obsłudze pojawiła się wyłącznie w internetowym sklepie Apple Store przy specyfikacji iPhone’ów – dodatkowa linijka z informacją „FaceTime HD (1080p) over Wi-Fi”. Mamy do czynienia z dość świeżą aktualizacją specyfikacji na stronie – przykładowo polska wersja sklepu wciąż twierdzi, że 1080p zarezerwowane jest tylko dla najnowszych iPhone’ów.

Warto tutaj zaznaczyć, że Apple już wielokrotnie wcześniej ograniczało nowe funkcje tylko do najnowszych urządzeń, mimo iż nic nie stało na przeszkodzie, aby wprowadzić je na starszych modelach. Cóż, przy braku innowacji, każdy argument jest dobry, aby przekonać klienta do wydania pieniędzy. Dobrze, że tym razem nie zastosowano takiego podejścia. Tym bardziej, że w dobie koronawirusa SARS-CoV-2 rozmowy wideo cieszą się znacznie większym zainteresowaniem, a w 2020 roku po prostu nie wypada oferować rozdzielczości tylko 720p.

iOS 14.2 może sprawiać problemy

Aktualizacja nie wprowadziła dużych zmian, aczkolwiek nie zabrakło kilku przydatnych rozwiązań. Do tego doszedł zestaw poprawek, eliminujący wcześniej zgłoszone błędy. Niestety, iOS 14.2 przyniósł także nowe błędy. Użytkownicy Apple CarPlay skarżą się na popsutą obsługę z wykorzystaniem fizycznego pokrętła, co w wybranych sytuacjach uniemożliwia korzystanie z oprogramowania dla kierowców.