Facebook chce powalczyć z YouTube? W serwisie mają pojawić się teledyski

Firma Marka Zuckerberga, wprowadzając kolejne funkcje związane z wideo, zawsze chciała zdobyć część użytkowników YouTube’a. Podobnie jest teraz, gdy na platformę ma trafić muzyka.

Koniec z wstawieniem linku do YouTube’a?

Wielu moich znajomych lubi dzielić się ulubionymi piosenkami na Facebooku. Najczęściej udostępniają oni linki prowadzące do YouTube’a. Obserwuję kilka stron, które skupione są na muzyce, one również wrzucają materiały umieszczone w popularnej usłudze Google. Sporadycznie widzę posty, które prowadzą do Spotify.

Niewykluczone, że niebawem się to zmieni. Nie, linki do YouTube’a czy Spotify nie znikną, ale wśród nich mogą pojawić się posty prowadzące bezpośrednio do teledysków umieszczonych na serwisie społecznościowym. Jak informuje Bloomberg, Facebook dąży do uzyskania praw do teledysków głównych wytwórni muzycznych. Celem jest zwiększenie zainteresowania sekcją Facebook Watch.

Firma ma obecnie prowadzić rozmowy z przedstawicielami Universal Music Group, Sony Music i Warner Music Group. Jeśli negocjacje zostaną zakończone sukcesem, to Facebook zdobędzie odpowiednie umowy licencyjne, które pozwolą na umieszczenie oficjalnych wersji teledysków.

Oczywiście Facebook ma ambitne plany związane z nowymi materiałami. W końcu to właśnie teledyski cieszą się ogromną popularnością na YouTube, nawet polscy artyści osiągają miliony wyświetleń. Nic więc dziwnego, że serwis społecznościowy jest zaangażowany w rozwój treści muzycznych, mogących znacząco podnieść statystyki sekcji Watch.

Jak podają źródła Bloomberga, wstępne testy będą prowadzone w Tajlandii i Indiach. Następnie nowe materiały powinny zostać udostępnione w kolejnych regionach. Docelowo, teledyski mają trafić do wszystkich użytkowników.

Wytwórnie chcą alternatywy dla YouTube’a?

Google jest monopolistą jeśli chodzi o teledyski w internecie. Chcesz, aby materiał wideo z piosenką stał się naprawdę popularny, to musisz go wrzucić na YouTube’a i postępować zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na platformie. Firmy muzyczne mogą więc być zainteresowane współpracą z Facebookiem, która pozwoli im na stworzenie sensownej alternatywy. Tym bardziej, że nie są one zadowolone m.in. z zarobków na platformie Google, a także zbyt luźnego podejścia do praw autorskich.

