Uciekasz z Facebooka? Serwis pozwala już przenieść posty i notatki do innych usług

Użytkownicy Facebooka mogą już skorzystać z dwóch nowych sposobów na przenoszenie danych do zewnętrznych usług. Dzięki temu wygodnie prześlą posty i notatki do chociażby Dokumentów Google.

Posty i notatki wprost z Facebooka do innych usług

Niektórzy wykorzystują możliwości oferowane przez największy serwis społecznościowy nie tylko do udostępniania zdjęć kotów, relacji z wakacji czy wrzucania linków do śmiesznych filmów na YouTube. W związku z tym, że mogą dotrzeć do sporego grona potencjalnych odbiorców, to publikują obszerne posty, będące nawet dłuższymi i interesującymi artykułami.

Dotychczas, aby post lub notatki przenieść do innej usługi czy po prostu zachować kopię na Dysku Google, trzeba było się trochę namęczyć. Musieliśmy bowiem między innymi skopiować tekst, a następnie wkleić go w inne miejsce. Nie jest to zbyt skomplikowane czy trudne, aczkolwiek przy dużej liczbie postów może być dość czasochłonne. Na szczęście właśnie się to zmienia.

Facebook ogłosił na oficjalnym blogu, że rozpoczął wdrażanie nowych narzędzi. W założeniach, umożliwiają one przeniesienie danych wprost z serwisu społecznościowego do zewnętrznych usług. Warto dodać, że wcześniej już wprowadzono podobną funkcję, służącą do sprawnego kopiowania zdjęć i filmów na przykład wprost do Zdjęć Google.

Nowość jest już dostępna

Jak informuje firma Marka Zuckerberga, funkcja przenoszenia postów i notatek jest właśnie udostępniania użytkownikom. Obecnie obsługiwane są następujące usługi: Dokumenty Google, Blogger i WordPress.com, ale w przyszłości lista ma zostać rozszerzona o kolejne pozycje. Nie poznaliśmy jednak jeszcze szczegółów.

W celu przeniesienia danych z serwisu społecznościowego, należy przejść do ustawień, następnie wybrać sekcję „Twoje informacje na Facebooku” i kliknąć na „Przenieś kopię swoich informacji”. Obok wcześniej dostępnych opcji, czyli „Zdjęcia” i „Filmy”, powinny być już widoczne „Posty” i „Notatki”. Po wskazaniu interesujących nas danych, pozostaje postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Facebook zaznacza, że konieczne będzie ponowne wprowadzenie hasła, co ma zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń. Ponadto dane zostaną odpowiednio zaszyfrowane podczas transferu do zewnętrznej platformy.

Zmiany są wdrażane stopniowo, czyli możliwe, że jeszcze nie wszyscy mogą widzieć nowe pozycje w sekcji przenoszenia danych. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Zmiany powinny pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni.