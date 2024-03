Facebook Messenger wyświetla komunikat z kodem PIN. O co chodzi?

Użytkownicy Facebook Messengera zgłaszają, że pojawił się u nich nowy komunikat tuż po uruchomieniu aplikacji. Informowani są w nim o wprowadzonej aktualizacji, a także proszeni są o ustawienie kodu PIN. O co chodzi?

Facebook Messenger prosi o ustawienie kodu PIN

Na temat komunikatu, w którym użytkownicy proszeni są o ustawienie kodu PIN, mogliśmy usłyszeć już w listopadzie 2023 roku. Wówczas funkcja zaczęła być wdrażana, ale Facebook zaznaczał, że cały proces zajmie kilka miesięcy. Najwidoczniej teraz z większą intensywnością ruszyła kolejna fala udostępniania nowości, która w założeniach ma podnieść poziom prywatności i bezpieczeństwa.

Ekran, informujący o wdrożeniu nowej funkcji, zobaczyłem dziś na moim iPhonie. Co ciekawe, kilku znajomych, którzy również korzystają z iOS, dostało identyczny komunikat. Oczywiście może on pojawiać się również w przypadku urządzeń z Androidem, aczkolwiek niektórzy użytkownicy mogli go zobaczyć już wcześniej, między listopadem 2023 roku a marcem 2024 roku.

W przypadku aktualizacji na iPhone’ach ekran informuje jeszcze o wprowadzeniu kilku innych nowości: nowe ustawienia komunikatora, które pozwalają na edytowanie wysłanych wiadomości, automatyczne ich usuwanie po 24 godzinach i możliwość aktywowania potwierdzenia odczytu. Do tego dochodzą mniejsze ulepszenia wiadomości zawierających multimedia.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

O co chodzi z komunikatem o ustawieniu kodu PIN w Facebook Messengerze?

Nowa funkcja związana jest z pełnym szyfrowaniem, które jest wprowadzane w Facebook Messengerze. Rozwiązanie nazywane też szyfrowaniem end-to-end sprawia, że rozmowy między użytkownikami są szyfrowane z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu. Dostępu do nich nie mają inni użytkownicy, ale też nawet Facebook nie może ich zobaczyć. Dzięki temu dostajemy silną ochronę przed podsłuchiwaniem.

Natomiast kod PIN jest częścią pełnego szyfrowania i funkcji o nazwie „Bezpieczna pamięć”. Funkcja umożliwia zdalne zapisywanie w pełni zaszyfrowanych wiadomości. Jeśli włączymy bezpieczną pamięć, to mamy dostęp do pełnej historii wiadomości przy każdym logowaniu do Facebook Messengera z nowego urządzenia za pomocą wybranej przez siebie metody zabezpieczeń.

Historię wiadomości można zabezpieczyć nie tylko 6-cyfrowym kodem PIN, ale również 40-znakowym kodem. Oczywiście kod należy zapamiętać, bowiem – jak już wspomniałem – jego wprowadzenie jest wymagane, gdy chcemy mieć dostęp do zapisanej historii na innym urządzeniu. Przykładowo może mieć to miejsce, gdy kupimy nowy smartfon.

Co jeśli nie ustawimy kodu PIN i wyłączymy funkcję bezpiecznej pamięci?

Facebook na stronie pomocy technicznej wyjaśnia, że nieaktywowanie bezpiecznej pamięci będzie wiązało się z:

nie będziemy mogli przywrócić historii w pełni szyfrowanego czatu w przypadku wymiany urządzenia,

w pełni zaszyfrowane wiadomości nie będą przechowywane zdalnie, lecz zapisywane tylko na urządzeniu,

tryb małej ilości dostępnej pamięci będzie włączony domyślnie. Oznacza to, że gdy w smartfonie lub tablecie pozostanie 1 GB pamięci, wszelkie w pełni szyfrowane wiadomości starsze niż 90 dni zostaną usunięte z Facebook Messengera (łącznie z wiadomościami dostępnymi za pośrednictwem Facebooka). Opcję tę możemy wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach.

Czy można włączyć bezpieczną pamięć po pominięciu komunikatu?

Bez obaw, jeśli pominęliśmy komunikat z prośbą o ustawieniu kodu PIN, to funkcję możemy w każdej chwili włączyć w ustawieniach Facebook Messengera. W tym celu należy:

Przechodzimy do ustawień aplikacji Facebook Messenger, Wybieramy pozycję o nazwie „Prywatność i bezpieczeństwo”, Klikamy na opcję o nazwie „W pełni zaszyfrowane czaty”, Przechodzimy do pozycji „Bezpieczna pamięć”, Włączymy funkcję i następnie ustalamy kod PIN.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Należy zaznaczyć, że funkcję zdecydowanie warto włączyć. Otóż to właśnie dzięki niej nie stracimy historii rozmów, gdy przykładowo zgubimy smartfon i będziemy logować się na Facebook Messengera na innym urządzeniu.