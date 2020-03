Tańszy iPad i etui z gładzikiem? Logitech przygotował rozwiązanie

Najnowsza klawiatura Magic Keyboard, pełniąca również rolę etui, przeznaczona jest wyłącznie do iPadów Pro. Co z tańszymi tabletami Apple? Tutaj z pomocą przychodzi Logitech.

iPad z lepszym wsparciem dla gładzików

Nowe iPady Pro zapowiadają się całkiem interesująco. Apple zastosowało w nich wydajniejszy procesor, skaner LiDAR, lepszą kamerę, a także zapowiedziano zmiany w iPadOS 13.4, które usprawnią nawigowanie za pomocą gładzika i myszki. Aktualizacja systemu operacyjnego, która planowana jest na przyszły tydzień, wprowadzi m.in. zmiany związane z kursorem.

Skąd ta decyzja Apple, skoro iPad oferuje dotykowy wyświetlacz? Po pierwsze, firma widzi w tabletach urządzenia do pracy, a nie tylko sprzęt z większym ekranem do przeglądania internetu i oglądania filmów. Po drugie, do oferty została wprowadzona klawiatura Magic Keyboard z gładzikiem.

Niestety, nowe etui dostępne jest tylko dla iPadów Pro, a więc topowych tabletów w portfolio firmy z Cupertino. Nie oznacza to jednak, że właściciele tańszych iPadów mogą tylko pomarzyć o etui z gładzikiem.

Logitech Combo Touch Keyboard

W oficjalnym sklepie internetowym Apple pojawiła się nowa klawiatura Logitech, która skierowana jest do iPada 7 gen. i iPada Air 3 gen. Podobnie jak Magic Keyboard, etui oferuje zestaw fizycznych klawiszy, a także gładzik.

Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z ciekawym akcesorium. Zamontowany gładzik obsługuje gesty Multi-Touch ułatwiające nawigowanie po interfejsie iPadOS. Klawisze są podświetlane, co powinno pozytywnie przełożyć się na komfort korzystania nocą. Na górze znalazł się rząd klawiszy funkcyjnych zapewniających dostęp do wybranych funkcji systemu – np. Siri czy sterowania poziomem głośności. Nie zabrakło też podstawki. Z kolei na rysik Logitech Crayon lub Apple Pencil przygotowano uchwyt.

Etui Logitech Combo Touch Keyboard nie można jeszcze kupić, ale wkrótce powinno się to zmienić. Ile trzeba będzie zapłacić za klawiaturę z gładzikiem? Zarówno w wersji dla iPada 7 gen., jak i iPada Air 3 gen., cena została ustalona na 649 złotych. Owszem, sporo, ale wciąż znacznie taniej niż w przypadku etui Apple. Magic Keyboard w wersji dla modelu 11-calowego to wydatek 1499 zł. Natomiast za wariant dla iPada Pro 12,9 cala należy zapłacić 1699 zł.

Polecamy również:

źródło: Apple

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!