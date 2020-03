Interesujące nabytki Epic Games – firma wyda nowe gry twórców The Last Guardian, Limbo i Control

Przyznam, że nie wierzyłem w Epic Games. Byłem wręcz bardzo negatywnie nastawiony do tej firmy, sądząc przy okazji, że poza wykupywaniem od studiów deweloperskich ekskluzywności i rozwijaniem Fortnite, raczej nie doczekam się niczego, co mogłoby mnie przekonać do korzystania z Epic Games Store na dłuższą metę. Będę musiał odwołać swoje słowa, bowiem wydawca z siedzibą w Cary nareszcie postanowił zainwestować w wartościowych deweloperów, którzy wielokrotnie udowodnili, że potrafią robić fantastyczne i przede wszystkim wyróżniające się na tle konkurencji gry.

Remedy Entertainment, Playdead i gen DESIGN przechodzą pod skrzydła Epic Games

Epic Games wydało dziś oświadczenie, w którym informuje o podjęciu współpracy z trójką bardzo cenionych w branży deweloperów. Od teraz wszystkie gry autorstwa Playdead, Remedy Entertainment i gen DESIGN wydane będą przez Epic, a dochody ze sprzedaży tytułów będą dzielone po połowie. Firma pokryje również w całości wszystkie wydatki związane z produkcją gry, marketingiem, i wszelkimi kosztami wydawniczymi. To ogromne wsparcia dla deweloperów i miło, że zdecydowano się na taki krok, a to jeszcze nie koniec miłych niespodzianek.

Co ciekawe, firma obrała nietypowe dla innych wydawców podejście, które osobiście mocno mnie poruszyło. Deweloperzy będą mieli stuprocentową wolność kreatywną w tworzeniu swoich gier, co w dzisiejszych czasach nie jest niczym oczywistym. Oznacza to, że Epic Games nie będzie wtrącać się w proces produkcji i jakkolwiek ingerować w treść prezentowaną przez deweloperów. Wszystkie z wymienionych powyżej studiów słyną ze swojego nowatorskiego i oryginalnego podejścia do tworzenia gier, więc nie powinno nikogo dziwić, że Epic zależy na podtrzymaniu takiej opinii.

Na ograniczeniach nałożonych przez wydawcę ucierpiały między innymi tytuły Rockstar Games, które zmagały się z problemami typowymi dla pośpiesznego procesu wydawniczego, w tym przypadku obkupionego problematycznymi serwerami i kiepską optymalizacją Red Dead Redemption 2.

Wraz z oświadczeniem w sieci pojawił się uroczy materiał wideo, w którym przedstawiono kulisy i warunki pracy poszczególnych deweloperów. Jest to ciekawy smaczek dla miłośników tematu i gorąco zachęcam żeby zapoznać się z filmikiem.

Źródło: Epic Games, własne

