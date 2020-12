Lepiej wyłącz Epic Games Launcher, gdy z niego nie korzystasz

Chyba każdy się ze mną zgodzi, że Epic Games Store już na dobre zadomowił się na komputerach wielu graczy. Strategia rozdawania darmowych gier przez firmę, a także bardzo kuszące promocje, przyciągnęły do sklepu tłumy nowych użytkowników. Dziś jednak piszę o czymś innym niż o darmówkach Epica – czymś znacznie mniej pozytywnym.

Aplikacja Epic Games Launcher może powodować nagłe skoki temperatury CPU

Jak donosi serwis hothardware.com, aplikacja Epic Games Launcher może wywoływać znaczące wzrosty temperatury naszego procesora – co potwierdza wielu graczy, między innymi na Redditcie. Co ciekawe, problem ten dotyczy nawet topowych procesorów, takich jak AMD Ryzen 7 5800X, gdzie po wyłączeniu aplikacji Epica, temperatura CPU spadła z 50°C do 37°C!

Problem ten dotyczy jednak nie tylko procesorów firmy AMD, bo również posiadacze procesorów Intela skarżą się na podobne zajścia.

Skąd te nagłe wzrosty temperatur? Według dochodzenia hothardware.com, winne są procesy odpalane w tle aplikacji, które wysyłają bliżej nieznane nam dane do kilku różnych serwerów na świecie. Teraz pytanie, czy to błąd, czy może celowe działanie aplikacji?

Gracze wspominają w komentarzach o kopaniu kryptowalut… ale szczerzę mówiąc wątpię, żeby Epic Games odważyło się wykorzystać taką możliwość, bez wcześniejszego poinformowania swoich użytkowników. Prędzej stawiałbym już na sprzedaż danych naszego komputera – ale również wydaje mi się to mało prawdopodobnym scenariuszem. Pozostało nam tylko czekać na oficjalny komunikat firmy w tej sprawie.

Nie ukrywam, że sam zrezygnowałem z korzystania z aplikacji Epic Games Launcher na swoim Macbooku, bo laptop wyraźnie zwalniał po odpaleniu aplikacji. Również na PC z Windowsem staram się korzystać głównie z Epic Games Store w przeglądarce – do czego też Was zachęcam.

Żeby nie kończyć tego tekstu tak negatywnie, to przypominam, że dziś do godziny 17:00 w Epic Games Store możemy przypisać do swojego konta za darmo grę My Time At Portia. Zaś po godzinie 17:00 będzie do odebrania przez 23 godziny Night in the Woods. Pełną listę darmowych gier od Epica znajdziecie w poniższym wpisie: