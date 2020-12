EMUI 11 (beta) dostępne dla posiadaczy kolejnych smartfonów Huawei! Możesz mieć jeden z nich

Jeśli jesteś posiadaczem smartfona Huawei i nie możesz doczekać się aktualizacji do EMUI 11, bo już teraz chciałbyś poznać nowe funkcje tego wydania interfejsu, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – możesz ją bezpłatnie przetestować. Musisz jednak wiedzieć, z czym to się je i wiąże.

EMUI 11 beta już dostępna

Huawei zaprezentował najnowsze wydanie swojego interfejsu prawie trzy miesiące temu i od razu rozpoczął program beta testów… w Chinach. Użytkownicy w innych krajach musieli trochę poczekać na swoją kolej, ale nie na próżno – na początku października mogli do niego dołączyć posiadacze smartfonów z serii P40 i Mate 30 Pro, i mowa tu o tych w Polsce.

Od tamtego momentu temat przycichł, ale dzięki naszym nieocenionym Czytelnikom, Hubertowi i Szymonowi, dowiedzieliśmy się, że EMUI 11 beta jest dostępna od teraz także dla posiadaczy smartfonów Huawei P30 Pro i Mate 20 Pro (aczkolwiek do programu zapewne łapią się też wersje podstawowe, choć nie mamy możliwości tego sprawdzić).

fot. Hubert S.

fot. Hubert S.

fot. Szymon C.

Jak zainstalować EMUI 11 beta?

Program beta testów jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, jednak wcześniej trzeba spełnić kilka warunków. Najważniejszym jest pobranie i zainstalowanie aplikacji Beta Frindly User Test oraz zalogowanie się w niej swoim Huawei ID – są to drzwi, które pozwolą Wam wejść do grona beta-testerów… o ile Wam się poszczęści, ponieważ przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia do grona testerów.

Wniosek musi zostać zaakceptowany, a do tego trzeba wiedzieć, że jest ograniczona liczba miejsc, więc nie wszyscy zainteresowani się załapią. Jeśli jednak Wam się uda, aktualizację do EMUI 11 otrzymacie bezprzewodowo, kanałem OTA.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to wersja rozwojowa i może sprawiać problemy, dlatego przed jej wgraniem dobrze zrobić kopię zapasową wszystkich danych, a najlepiej zainstalować oprogramowanie na smartfonie, który nie ma dla Was strategicznego znaczenia (nie wszystko może bowiem działać tak, jak trzeba, a nie chcielibyście, aby Was zawiódł w potrzebie).

Do programu EMUI 11 beta powinno się też przystąpić świadomie, ponieważ producent liczy na informacje zwrotne. Ponadto daje też możliwość wycofania się z uczestnictwa. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to sposób, żeby mieć nową nakładkę wcześniej niż wszyscy, bo Huawei nie daje gwarancji stabilności działania i niezawodności.

Dzięki serdeczne Hubert i Szymon za info i screeny!