Fenomenalne Elite Dangerous i The World Next Door za darmo w Epic Games Store!

Dziś ważny dzień dla wszystkich fanów PlayStation. Jednak nawet takie święto, jak premiera nowych konsol, nie zwalnia graczy z obowiązku przypisania sobie do konta kolejnych darmowych gier od Epic Games Store. A dziś zdobyć możemy aż dwa tytuły, więc do dzieła!

Zaczniemy od (subiektywnie) ciekawszego tytułu, bo nie da się ukryć, że Elite Dangerous jest grą wyjątkową. Tytuł studia Frontier Developments to kosmiczny sandbox, dający nam ogromną swobodę w działaniu. W Elite Dangerous zwiedzimy Drogę Mleczną, którą odwzorowano z zaskakująco dużą dbałością o detale i zachowaniem odpowiedniej skali.





Elite Dangerous

Gra cechuje się bardzo satysfakcjonującym systemem lotów kosmicznych i rozwiniętym handlem. Nie najgorszy jest również model bitw kosmicznych z innymi graczami, bo nie da się ukryć, że to właśnie społeczność jest największym atutem tej gry. Mocną stroną tego tytułu jest również nowoczesna oprawa audiowizualna. Niestety, w Elite Dangerous nie znajdziemy polskiej wersji językowej gry.

Minimalne wymagania Elite Dangerous:

System operacyjny: Windows 7/8/10 (64-bitowy) Procesor: Czterordzeniowy (4x 2 GHz) Pamięć RAM: 6 GB Wolne miejsce na dysku: 25 GB Karta graficzna: Nvidia GTX 470 lub AMD R7 240

Druga darmowa gra od Epic Games najpewniej mniej zainteresuje większość potencjalnych graczy. The World Next Door to specyficzna, przygodowa gra logiczna od studia Rose City Games. Główne skrzypce w tym tytule gra fabuła, a także całkiem niezła oprawa graficzna inspirowana anime. Produkcja ta zadebiutowała na początku 2019 roku na PC i Nintendo Switch.

Gry Elite Dangerous i The World Next Door możecie przypisać sobie za darmo do konta ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Obydwie gry dostępne są za darmo do 26 listopada 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, w Epic Games Store zostaną udostępnione kolejne darmowe produkcje.

