A jednak! Do Fortnite zawita płatny abonament

Lata mijają, a Fortnite nadal jest diabelnie popularny. Powodów tego stanu rzeczy dość łatwo się domyślić – Epic Games bezbłędnie rozwija swój sztandarowy tytuł, rozszerzając go co chwila o nową zawartość. Dziś dowiecie się o kolejnej z nich.

Fortnite z opcjonalnym płatnym abonamentem

Wielu graczy, łagodnie mówiąc, nie przepada za Fortnitem. Sam nie jestem jakimś ogromnym fanem tej produkcji, ale w przeszłości zdarzyło mi się rozegrać w niej kilka meczów.

Co by jednak nie mówić, mało która gra może pochwalić się takim wsparciem ze strony twórców. Epic Games jak w zegarku zapewnia graczom nową zawartość przy pomocy tematycznych aktualizacji i niepowtarzalnych wydarzeń. Robi to tym większe wrażenie, gdy weźmiemy pod uwagę, że Fortnite jest grą darmową.

Oczywiście, jak to w przypadku darmowych gier bywa, tak i w Fortnite znajdziemy mikrotransakcje. Jest to jednak bardzo uczciwy model monetyzacji, bo nie psuje on balansu rozgrywki – kupione przez nas przedmioty wpływają tylko na wygląd naszych postaci, nie zwiększając ich możliwości czy zadawanych obrażeń.

Dodatkowo w grze dostępny jest popularny „karnet bojowy”, czyli coś, co również znamy z innych gier. Już za parę dni wachlarz możliwości wydania pieniędzy w Fortnite nieco się rozszerzy.

A wszystko za sprawą Ekipy Fortnite, czyli specjalnego abonamentu, w skład którego wchodzi wspomniany karnet bojowy, 1000 V-dolców, a także specjalny pakiet (nowy strój, kilof i plecak). Abonament gracze opłacać będą w formie comiesięcznej subskrypcji. Przed końcem każdego miesiąca ma być zapowiadana zawartość kolejnej paczki.

Abonament Ekipa Fortnite zostanie udostępniony graczom wraz z premierą Sezonu 5 w Rozdziale 2, czyli 2 grudnia 2020 roku, a jego cena została ustalona na 47,99 złotych miesięcznie. Czy to dużo, czy mało – oceńcie sami. Ja chyba jednak wolałbym dopłacić parę złotych do Xbox Game Pass Ultimate…

