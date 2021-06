Jak informuje Poczta Polska, usługa e-doręczeń ma być dobrowolna oraz całkowicie bezpłatna dla obywateli Polski. Zainteresowani nią będą mogli z niej skorzystać już w przyszłym miesiącu… jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami.

Urzędy w Polsce już od pewnego czasu mogą dostarczać pisma w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (można w ten sposób otrzymać na przykład pismo z ZUS). Na dodatek najczęściej jest to znacznie szybszy sposób uzyskania potrzebnych dokumentów – z własnego doświadczenia wiem, że można je otrzymać nawet w tym samym dniu, podczas gdy na pisemną odpowiedź trzeba poczekać przynajmniej kilka dni, a zwykle jeszcze dłużej.

1 lipca zacznie się rewolucja w dostarczaniu pism z urzędów. Przygotujcie się na e-doręczenia

Rząd chce jednak, aby obywatele Polski mieli jedną, wirtualną skrzynkę pocztową, za pośrednictwem której mogliby otrzymywać i wysyłać pisma do wszystkich urzędów, co obecnie nie jest możliwe. Nie tylko pozwoli to usprawnić komunikację na linii interesant – urząd, ale też zmniejszy ilość generowanej makulatury, bo nie oszukujmy się – większość pism i tak prędzej czy później ląduje w koszu.

e-doręczenia będą prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym, z tą tylko różnicą, że zostaną dostarczone w formie cyfrowej. Dla wielu osób może to być wygodniejsze, wszakże w niepamięć odejdą sytuacje, gdy listonosz nie zastał odbiorcy w domu, przez co musiał on później drałować z awizo na pocztę.

Jeżeli ktoś chce korzystać z usługi e-doręczenia, już od 1 lipca 2021 roku będzie mógł złożyć wniosek o adres do doręczeń elektronicznych. Jest to całkowicie dobrowolne, ale brzemienne w skutkach, ponieważ wówczas wszystkie pisma od urzędów, które włączą się do tego systemu, będą wysyłane w formie cyfrowej. Początkowo wykorzystają je ministerstwa, ale od 1 stycznia 2022 roku zostaną zmuszone do tego ZUS, KRUS i NFZ, a od 1 stycznia 2024 roku samorządy.

Niewykluczone jednak, że ww. terminy ulegną zmianie – mówi się, że e-doręczenia będą dostępne dopiero od 5 października 2021 roku. Wszystko zależy od tego, jak szybko stosowne ustawy zostaną przyjęte przez Sejm i Senat.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, Poczta Polska za każde e-doręczenie najprawdopodobniej otrzyma 3,75 złotych (+ VAT). W pierwszym roku budżet Polski wyda na nie 135,5 mln złotych, w następnym 297 mln, a w kolejnym już 460,2 mln złotych. Później koszty mają wynosić 533,1 mln złotych rocznie. Do 2025 roku Poczta Polska ma zagwarantowaną obsługę e-doręczenia – później ich operator zostanie wyłoniony w formie konkursu.