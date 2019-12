Dysk Google z pięknym rekordem – 5 miliardów pobrań z Google Play

Pokochaliśmy aplikacje do przechowywania danych w chmurze. Zgodnie z ludową mądrością, internauci dzielą się na tych, którzy robią backupy oraz na tych, którzy będą je robić. W tym właśnie celu bardzo często sięgamy po Dysk Google.

Gigant z Mountain View ma na swoim koncie wiele chlubnych rekordów. O ile wciąż nie można powiedzieć o Google tego, że ma rękę do aplikacji społecznościowych (ach, ileż to już prób?), o tyle deweloper wręcz do perfekcji opanował tworzenie pozornie prostych apek, które znacząco podnoszą komfort naszego życia każdego dnia. Jednym z takich narzędzi na pewno jest Dysk Google, który pozwala nam szybko wykonywać kopie ważnych dla nas danych.

Apka właśnie doczekała się pięciu miliardów pobrań z poziomu Sklepu Play. To genialny wynik, jednak wypada zastanowić się nad tym, na ile jest to zasługa samego oprogramowania, a na ile tego, że Dysk często jest preinstalowany przez producentów smartfonów z Androidem. Przez moje dłonie przeszły dziesiątki smartfonów i nie wiem, czy kiedykolwiek w ostatnim czasie spotkałem się z tym, aby usługi z Mountain View nie były widoczne w chwilę po pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Tak czy inaczej, jest co świętować. Wypada jednak odnotować, że na polu aplikacji chmurowych jest co najmniej kilku mocnych graczy, którzy mogą zagrażać dominacji Google’a. Oczywistym pretendentem do tronu wydaje się być Microsoft, którego OneDrive w niczym nie ustępuje rozwiązaniom konkurenta. Szczerze mówiąc, to właśnie z tej aplikacji chmurowej zdarza mi się korzystać częściej. Pośród części znajomych obserwuję podobny trend. Ciekawe, która z usług prowadzi, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę analizę aktywnych kont.

Jak sądzicie? Dajcie nam znać w komentarzach :)

źródło: AndroidPolice