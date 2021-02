Idealna promocja na Walentynki – dwa smartwatche Samsung Galaxy Watch w cenie jednego

Za kilka dni Walentynki. Producenci przygotowują więc promocje, dzięki którym można sprawić fajny prezent ukochanej osobie. Samsung postanowił jednak podejść do sprawy nieco inaczej, bo dzięki specjalnej ofercie klienci mogą otrzymać dwa smartwatche Galaxy Watch w cenie jednego – zarówno dla Niego, jak i dla Niej.

Walentynki wypadają dopiero w następną niedzielę, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby kupić prezent na Święto Zakochanych. A gdyby tak obdarować nie tylko swoją drugą połówkę, ale przy okazji też siebie? Kusząca propozycja, prawda?

Idealna promocja na Walentynki (i nie tylko) – dwa smartwatche Samsung Galaxy Watch w cenie jednego

Zasady promocji są banalnie proste: kupujecie jeden smartwatch marki Samsung, a drugi dostajecie za darmo. Tyle w teorii, a jak to wygląda w praktyce? Nie tak prosto, jak by mogło się wydawać, ale gra mimo wszystko jest warta świeczki.

Akcja walentynkowa Samsunga podzielona jest na kilka etapów: pierwszym jest kupienie smartwatcha Galaxy Watch 3, który bierze udział w promocji (Bluetooth lub LTE). Należy to zrobić najpóźniej do 14 lutego 2021 roku. Po zakupie trzeba wypełnić formularz na dedykowanej stronie internetowej (najpóźniej 17 lutego 2021 roku) i dołączyć zdjęcie/skan dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na podany przez klienta adres, Samsung wyśle smartwatch Galaxy Watch Active w kolorze różowego złota. Jego regularna cena to aktualnie 799 złotych.

Jeśli się pospieszycie, być może smartwatch Galaxy Watch Active zdąży przyjść do Was jeszcze przed Walentynkami. A jeżeli nie, to zawsze może to być prezent na inną okazję. Samsung zastrzega sobie bowiem, że wyśle go w ciągu 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Ponadto trzeba też pamiętać, że promocja ma swoje ograniczenia, a dokładniej w puli znajduje się „tylko” jeden tysiąc darmowych smartwatchy Galaxy Watch Active. W dodatku jedna osoba może z niej skorzystać tylko jeden raz i oczywiście o otrzymaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.

Kup jeden smartwatch Samsung Galaxy Watch i otrzymaj drugi w prezencie

Regulamin promocji (PDF)