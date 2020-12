Odkurzacz bezprzewodowy Dreame T20 – da się zrobić tanio i dobrze? (recenzja)

Rzadko zdarza się, żeby na łamach Tabletowo testowany był podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (to zostawiamy naszemu młodszemu bratu – oiot.pl). Ręczny odkurzacz bezprzewodowy Dreame T20 to w końcu sprzęt bardzo przyziemny (dosłownie i w przenośni), zwłaszcza w porównaniu z tym, który zwykle dla Was recenzujemy. Okres przedświąteczny to jednak specyficzny czas i może taka nietypowa recenzja okaże się przydatna.

Tytułem wstępu

Parę dni temu miałem okazję krótko napisać parę słów o Dreame T20 przy okazji rozpoczęcia promocyjnej sprzedaży na Aliexpress, jednak dla tych, którzy nie czytali – krótkie przypomnienie: jest to ręczny, bezprzewodowy, wyposażony w wymienny akumulator i sporą ilość osprzętu dodatkowego bezworkowy odkurzacz ręczny, stworzony, by konkurować z wyższą półką tego typu urządzeń.

W istocie producent wprost porównuje go do wyraźnie droższego renomowanego Dysona V10, od którego ma większą moc ssania (150 AW vs 130 AW), podciśnienie robocze (25 KPa vs 24 KPa) i czas pracy na baterii (70 minut vs 60 minut).

Złożony odkurzacz (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Parametry

Napięcie pracy 25,2 V Moc nominalna 450 W Pojemność akumulatora 3000 mAh Waga 1,67 kg Czas ładowania 4 godziny Silnik Dreame Space 4.0, 125000 rpm Czas pracy do 70 minut w trybie Eko Moc ssąca 150 AW Podciśnienie 25 kPa Filtracja 12-warstwowy cyklon, 5-warstwowa filtracja HEPA Pojemność zbiornika na kurz 0,6 L

Konstrukcja i wzornictwo

Dreame T20 jest odkurzaczem o konstrukcji pistoletowej, czyli główną jednostkę z napędem trzymamy w dłoni. Pod palcem mamy „spust” włącznika, na dole rękojeści jest wymienialny akumulator, a nad rękojeścią ujście powietrza wraz z filtrami HEPA oraz moduł kontrolny z wyświetlaczem AMOLED i przyciskami sterującymi. Napęd zamontowany jest nad zbiornikiem (filtry wylotowe są zatem za silnikiem, a nie przed nim).

Zbiornik na zanieczyszczenia ma pojemność 600 ml i można go opróżnić bez demontażu, otwierając klapę na jego dole. Oczywiście zdemontować osobno można też cały zbiornik wraz z cyklonami i filtrem – po rozłożeniu na części składowe wszystkie można dokładnie umyć, by zapewnić poprawną pracę.

Gotowy do pracy Dreame T20 z założoną dużą elektroszczotką na rurze (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Wraz z odkurzaczem otrzymujemy zestaw niezbędnych akcesoriów: dużą elektroszczotkę do podłóg, małą elektroszczotkę meblową i do tapicerek, wąską ssawkę szczelinową, dwufunkcyjną ssawkę szczelinową z wysuwanym włosiem, metalową rurę, dodatkowy elastyczny wąż, zasilacz oraz stację dokującą do mocowania na ścianie. Czy czegoś brakuje? Z punktu widzenia testera chyba tylko podłogowej stacji dokującej, która nie wymaga montażu na kołki rozporowe.

Wszystkie akcesoria Dreame T20 montowane są na dobrze pomyślaną szybkozłączkę, gwarantującą poprawne połączenie. Główna elektroszczotka wyposażona jest w moduł rozpoznający opór powierzchni, co pozwala na automatyczny dobór przez odkurzacz odpowiednich obrotów oraz mocy ssącej. Sam ruchomy wałek szczotki ma konstrukcję taką, by jak najbardziej zmniejszyć tendencję do oplątywania się na nim nitek czy włosów oraz by jak najsprawniej kierować zanieczyszczenia w stronę otworu ssącego.

Zbiornik ze zdemontowanym cyklonem i filtrem wstępnym (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Do Dreame T20 można także zastosować akcesoria od starszych modeli odkurzaczy Dreame, pod warunkiem, że nie wymagają zasilania – złączki są w innym miejscu.

Tylny panel modułu napędowego to dwa przyciski i wyświetlacz AMOLED. Podaje on niezbędne komunikaty o problemach, lecz przede wszystkim sygnalizuje bieżący tryb pracy urządzenia oraz poziom naładowania akumulatora.

Wyświetlacz i panel sterowania (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Dreame T20 w praktyce

Odkurzacz ma cztery tryby robocze, różniące się mocą oraz maksymalnym czasem pracy na jednym ładowaniu. Wyboru dokonujemy za pomocą przycisku pod wyświetlaczem. Tryb Eko jest najcichszy, ma najmniejszą moc, ale pojedyncze naładowanie akumulatora wystarcza aż na 70 minut pracy. Wydajniejszy tryb, średni, jest nieznacznie głośniejszy i pozwala na ~30 minut pracy, a tryb turbo to już tylko 8 minut na najwyższych obrotach – a że bezszczotkowy silnik Dreame T20 rozkręca się wtedy nawet do 125 tysięcy obrotów na minutę, to nic dziwnego, że jest to także tryb najbardziej hałaśliwy – przy czym warto zaznaczyć, że jest to i tak mniejszy hałas niż w starszych odkurzaczach przewodowych.

Czwartym trybem jest Auto, lecz wymaga on elektroszczotki z wykrywaniem rodzaju powierzchni – czyli podłogowej. Prędkość obrotowa szczotki i moc ssąca dobierane są w nim do odkurzanej powierzchni. W praktyce to właśnie tryb automatyczny okazał się najpraktyczniejszy w moim przypadku, zwłaszcza, że dobór parametrów pracy przebiega błyskawicznie i dobrze odpowiada wymaganiom.

Zestaw akcesoriów zawarty w komplecie – bez stacji dokującej (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Dreame T20 jest wygodny w użyciu, jednak przy dłuższym użyciu da się odczuć, że większość wagi trzymamy bezpośrednio w ręku. Oczywiście ma to swoje zalety – elektroszczotką na długiej rurze łatwo dostać się w zakamarki niedostępne dla odkurzaczy bezprzewodowych z napędem na dole rękojeści, takich jak na przykład Electrolux Ergorapido, którego używałem na co dzień.

Bardzo dobrym pomysłem okazała się krótka, bardzo elastyczna rura, która pozwala na wygodne manewrowanie małymi ssawkami – okazało się to szczególnie przydatne przy czyszczeniu mechanicznej klawiatury – a nie jest łatwo pozbyć się z niej kurzu pokojowymi metodami. Szczotka z włosiem, rura przedłużająca i tryb turbo skutecznie rozwiązały problem.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Dużym plusem Dreame T20 jest przemyślany sposób czyszczenia. Obrotowy wałek z elektroszczotki demontujemy do czyszczenia jednym ruchem. Samo czyszczenie jest wymagane rzadko, bo pomysłowa V-kształna konstrukcja szczotek na wałku powoduje, że śmieci nie plączą się na wałku, tylko są wciągane, gdzie trzeba. Mała rzecz, a cieszy – mając dwa koty, dzielące się obficie swoim futrem z resztą świata, doprawdy doceniam odkurzacz, który sobie z sierściuchami bezboleśnie radzi.

Montaż i demontaż zajmują kilka chwil (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Łatwo oczyścimy także pojemnik na odpady – ruchoma klapa na dole pozwala szybko jednym przyciskiem pozbyć się śmieci po sprzątaniu, grubsze czyszczenie wymaga całkowitego odłączenia modułu od napędu, co jest niemal równie proste.

Z komory silnika można wyjąć filtr HEPA, a ze zbiornika filtr przedwstępny i komorę cyklonów – wszystko wraz ze zbiornikiem nadające się do mycia. Jedyny warunek – suszyć przez 24 godziny przed ponownym montażem, żeby usunąć resztki wilgoci.

Zdemontowany akumulator (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Bateria, ładowanie, czas pracy

Wymienny akumulator w Dreame T20 ma pojemność 3000 mAh i jest mocowany na dole rękojeści. Pewną ciekawostką jest, że podczas obciążenia (czyli podczas pracy) jest aktywnie chłodzony strumieniem powietrza z silnika, co zapewne przedłuży trwałość. Jedno i drugie bardzo doceniam – szczególnie po przygodach z padającym akumulatorem w Ergorapido, który miał tak wspaniale przemyślany montaż, że wymiana wymagała kompletnego rozebrania korpusu, z sześciu przewodów cztery były podłączone złączką, a dwa dla „ułatwienia” wymiany były lutowane.

Ładowanie Dreame T20 można przeprowadzić w stacji dokującej – ponieważ na potrzeby recenzji nie miałem jednak ochoty wiercić ścian, zasilanie podpinałem bezpośrednio do gniazdka w rękojeści.

Akumulator (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Ładowarka o napięciu 30 V ma moc 24 W i radzi sobie z pełnym naładowaniem w mniej więcej 4 h. Jeśli chodzi natomiast o rzeczywisty czas pracy, to do odkurzania mieszkania z dwoma pomieszczeniami z dywanami i trzema bez, o łącznej powierzchni 60 m2, korzystałem niemal wyłącznie z trybu „auto”, w którym jedno ładowanie pozwoliło na 3 pełne cykle odkurzania – do ładowarki podłączałem zatem co 3 dni, podczas których łączny czas pracy wynosił około 0,5 h.

Godząc się na nieco niższą wydajność trybu „eko” (co przedłużało nieco czas sprzątania), można osiągnąć spokojnie dwa razy tyle, co czyni deklaracje producenta całkiem prawdopodobnymi.

Elektroszczotka ze zdemontowanym wałkiem (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Złożona elektroszczotka (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Szybkozłączka z pinami zasilania (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Podsumowanie

Dreame T20 to bardzo przyjemny i przemyślany odkurzacz bezprzewodowy. Cechuje go dobra wygoda (szczególnie widoczna w tzw. drobiazgach, których brakuje po powrocie do poprzedniego sprzętu), bardzo dobra uniwersalność i skuteczność, do tego jest cichy i można go dostać w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Przez trzy tygodnie testów z całą świadomością mogę powiedzieć, że nie dopatrzyłem się w nim żadnych istotnych wad, poza brakiem wolnostojącej stacji dokującej.

Nie pozostaje mi zatem nic innego, niż go polecić, szczególnie, że przesilenie zimowe za pasem :)