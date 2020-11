Odkurzacz bezprzewodowy Dreame T20 kupisz teraz w świetnej promocji – akurat na święta

Akcja partnerska

Nie wiem, jak Wy, ale ja naprawdę bardzo nie lubię sprzątać. Z związku z tym, ten codzienny obowiązek staram się jak najbardziej sobie usprawnić i przyspieszyć. Jednym z lepszych sposobów okazało się kupno ręcznego odkurzacza bezprzewodowego, który u mnie okazał się praktyczniejszy niż samoczynny robot. Dreame T20 to przedstawiciel właśnie tej kategorii urządzeń, w dodatku dostępny w atrakcyjnej promocji na start.

Konkurent dla Dysona?

Powstanie Dreame T20 zostało sfinansowane z kampanii crowdfundingowej na Indiegogo – i to całkiem udanej, gdyż kwotę 100000 dolarów zgromadzono w mniej niż 32 godziny od rozpoczęcia zbiórki. Dzięki pozyskanym funduszom powstał produkt, który w zamierzeniu ma konkurować z najlepszymi.

źródło: Dreame

Bezworkowa konstrukcja Dreame T20 jest bowiem przez twórców wprost porównywana do Dysona V10, od którego ma większą moc ssania (150 AW vs 130 AW), podciśnienie robocze (25 KPa vs 24 KPa) i czas pracy na baterii (70 minut vs 60 minut).

Dreame T20 cechuje się automatycznym doborem mocy ssania w zależności od odkurzanej powierzchni (na dywanie i wykładzinie jest dobierana odpowiednio do oporu) oraz szczotką z elementami uformowanymi w literę V, która jednocześnie ma zmniejszyć podatność na plątanie się na niej włóknistych zanieczyszczeń (włosy, nitki, etc) i dla lepszego kierowania zanieczyszczeń w stronę rury odbiorczej.

Ale to nie wszystko: Dreame T20 ma zbiornik zanieczyszczeń, który opróżnimy jednym przyciskiem, a do tego niemal każdy element zbiornika jest łatwo demontowalny i poza filtrem końcowym nadaje się do mycia.

źródło: Dreame

Odkurzacz ma trzy tryby pracy: Eco, Medium (który z odpowiednią szczotką zamienia się w Auto) oraz najmocniejszy, Turbo. Akumulator jest wymienny, mocowany jednym przyciskiem do rączki – montowana do ściany stacja dokująca może ładować jednocześnie zarówno odkurzacz, jak i dodatkowy powerpack.

źródło: Dreame

Promocja na odkurzacz Dreame T20

Odkurzacz będzie miał swoją oficjalną premierę dopiero w Czarny Piątek, lecz już dziś można go zamówić w bardzo dobrej promocji. Oficjalny sklep marki Dreame na AliExpress oferuje model Dreame T20 w cenie 322,99 dolarów, i do tego z wysyłką z Polski i dostawą w 3 dni.

Cenę można jednak obniżyć nawet do 291,99 dolarów – po dodaniu odkurzacza do koszyka powinno automatycznie naliczyć Wam 16 dolarów rabatu (Kupon Select – 2x 8 dolarów za każde wydane 150 dolarów), a po użyciu Kodu AliExpress „DREAMET20023” uzyskacie dodatkowe 15 dolarów zniżki. Wygląda skomplikowanie, ale bez obaw – to tylko kilka kliknięć.

Oferta obejmuje odkurzacz z tylko jedną baterią – producent informuje, że obecnie nie ma dodatkowych zapasowych baterii (pojawią się one wkrótce, wraz z dodatkowymi akcesoriami).

A ja niedługo będę dla Was miał gotową, pełną recenzję tego modelu.

Materiał powstał przy współpracy z marką Dreame