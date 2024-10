Polskie miasto ułatwia odbiór dowodu i tablic rejestracyjnych

Mieszkańcy jednego z polskich miast będą mogli korzystać ze specjalnych automatów i odebrać z nich dowód oraz tablice rejestracyjne. Maszyna będzie dostępna przez całą dobę i w każdy dzień tygodnia.

Dowód i tablice rejestracyjne odbierzesz ekspresowo

Wydziały Komunikacji to miejsca, w których dokonujemy rejestracji pojazdu, składamy tam potrzebne dokumenty, a także odbieramy dowód i tablice rejestracyjne. Zazwyczaj wizytę w urzędzie musimy zaplanować, często z niemałym wyprzedzeniem, a potem prawdopodobnie też zaczekamy w kolejce. Przyznajcie – to frustrujące, ale jedno z polskich miast postanowiło ułatwić życie kierowcom.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych (Fot. UM Katowice)

W Wydziale Komunikacji w Katowicach dowód i tablice rejestracyjne odbierzesz wygodnie i ekspresowo. I to o dowolnie wybranej godzinie. Automaty paczkowe bardzo nam się spodobały – przesyłki możemy odebrać przy okazji zakupów, wracając z pracy czy po prostu wychodząc na spacer. Oszczędzamy przy tym nie tylko czas, ale też swoje nerwy, gdy zobaczymy kolejne awizo w skrzynce…

Wygląda na to, że dla śląskiego urzędu stało się to niemałą inspiracją, bo nowa maszyna o nazwie SK Box automatycznie wyda kierowcom dowody i tablice rejestracyjne dla ich pojazdów. Co najważniejsze – urządzenie będzie dostępne dla klientów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i bez konieczności wcześniejszej rezerwacji kolejki.

W jaki sposób będzie przebiegał proces odbioru dokumentów z SK Box?

SK Box to automat wyposażony w aż 93 skrytki. Otrzymał też 29-calowe monitory, czytnik, kamerę oraz komputer. Zasada działania jest prosta i znana z tradycyjnych automatów paczkowych. Petent będzie musiał wpisać swój numer telefonu i kod PIN, który uprawnia do odbioru dokumentów.

Automat ma zostać uruchomiony w połowie listopada. Z podobnej formy odbioru dokumentów można już było korzystać w Krakowie. SK Box zostanie zlokalizowany przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Klient będzie musiał odebrać dowód i tablice w ciągu 48 godzin. Aby skorzystać z takiej możliwości, konieczne będzie oznaczenie tej opcji na składanym w urzędzie wniosku.

Jak zaznacza naczelnik wydziału uprawnień komunikacyjnych Urzędu Miasta w Katowicach – Beatrycze Szymecka – maszyna jest odpowiedzią na rosnącą liczbę rejestracji pojazdów. Urząd ten odnotował 20% wzrost liczby rejestracji w porównaniu do zeszłego roku.