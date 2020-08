Już za kilka godzin startuje darmowy weekend grania online na PlayStation 4

Na ten weekend prognozy pogody zapowiadają wyjątkowo wysokie temperatury w całej Polsce. Jeśli jednak nie przepadacie za słońcem, a wolny czas wolicie spędzać w domu przed konsolą, to PlayStation ma dla Was dodatkową zachętę — darmowy weekend grania online na konsoli PS4.

Grono użytkowników PlayStation Plus szybko się powiększa

Według ostatnich danych udostępnionych przez Sony, abonentów PlayStation Plus z roku na rok tylko przybywa, i to w zastraszająco szybkim tempie – od sierpnia 2019 roku przybyło aż 8,7 miliona abonentów PS Plus!

Nie oznacza to jednak, że wszyscy właściciele PS4 posiadają „Plusa”, a co za tym idzie, nie wszyscy gracze mają dostęp do wieloosobowych gier. Co jakiś czas, można powiedzieć na zachętę, PlayStation organizuje darmowe dni grania online. Tak, jak właśnie w ten weekend.

Darmowy weekend grania online w PlayStation

Już za kilka godzin każdy posiadacz PlayStation 4, bez aktywnego abonamentu PlayStation Plus, będzie mógł bezpłatnie sprawdzić na własnej skórze dobrodziejstwa gry wieloosobowej na konsoli Sony. Darmowy weekend grania online w PlayStation rozpoczyna się dokładnie 8 sierpnia o godzinie 00:01, a zakończy się 9 sierpnia o 23:59. Akcja jest organizowana m.in. z okazji trwającego nadal dziesięciolecia PlayStation Plus.

Ogłaszamy kolejny weekend darmowego grania online! 🎉

8-9 sierpnia możecie poczuć się jak abonenci PS Plus i zagrać w gry multiplayer bez ograniczeń Gra wideo pic.twitter.com/HjqUhlJYz1 August 4, 2020

Co ważne, darmowy weekend nie działa identycznie jak aktywny abonament PlayStation Plus. Fakt, zagramy wieloosobowo we wszystkie gry, jakie posiadamy, ale nie możemy liczyć na przypisanie sobie do konta darmowych gier z „Plusa”. To by było już zbyt piękne ;), tym bardziej że w tym miesiącu Sony rozdawało swoim abonentom m.in. dobrze oceniane Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

A czy Wy posiadacie wykupiony abonament PlayStation Plus?