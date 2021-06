Darmowe gigabajty: T-Mobile daje 10 GB internetu, a Orange… 1 GB

Operatorzy raz po raz oddają swoim klientom bezpłatne paczki internetu, licząc na to, że utrwalą w ten sposób pozytywne skojarzenia z siecią. Jedne pakiety są większe, a inne mniejsze, co udowadnia subtelna różnica między tym, co proponuje nam dziś T-Mobile oraz Orange.

Bezpłatne 10 GB na EURO 2020 od T-Mobile

Ponieważ wkrótce ruszają regularne rozgrywki EURO 2020, T-Mobile już teraz postanawia ze swojej strony odpowiednio przygotować kibiców na to wielkie święto piłki nożnej. A co może zaoferować operator telefonii komórkowej swoim klientom? Oczywiście, że darmowy pakiet internetu!

Tym razem paczka ma 10 GB, więc korzystający z ofert Magentowych będą mieli nieco więcej możliwości, jeśli chodzi o spożytkowanie całkiem sporej paczki danych. Poza tym, na jej wykorzystanie będziemy mieli 7 dni od daty aktywacji, chyba że wcześniej zakończy się nasz okres rozliczeniowy (w wypadku klientów abonamentowych). Jak włączyć darmowe gigabajty?

Można to zrobić w aplikacji Mój T-Mobile lub przez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści „HF” pod numer 80800. Bonus można odebrać od 11 czerwca aż do środy 23 czerwca. Jeśli więc mamy abonament, a za kilka dni kończy się nam okres rozliczeniowy, możemy zdecydować, że pakiet 10 GB przyda nam się bardziej w drugiej połowie miesiąca niż teraz. Więcej na temat akcji „Happy Fridays”, w ramach której udostępniono wspomniany pakiet, dowiemy się ze strony T-Mobile.

1 GB od Orange, czyli lepszy rydz niż nic

Orange także regularnie umożliwia swoim klientom uruchomienie bezpłatnych paczek z internetem – dopiero co przyjęliśmy darmowe 2 GB po meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej, a już można odbierać kolejny prezent.

W ramach cyklicznej akcji „Środy z Orange”, w aplikacji operatora można znaleźć informację o możliwości odebrania pakietu 1 GB. Ilość internetu tym razem jest symboliczna, ale trzeba pamiętać, że Orange „rozbija” sobie prezenty w postaci darmowych gigabajtów na więcej okazji. Po bonus można się zgłosić do aplikacji Mój Orange, do zakładki Dla Ciebie – będzie tam na nas czekał aż do następnej środy. Prezent mogą odebrać klienci abonamentowi.