Epic oddaje dwie świetne produkcje w ręce graczy!

Epic Games Store w tym tygodniu uhonoruje graczy aż dwiema świetnie ocenionymi produkcjami! Szczególnie zadowoleni powinni być fani przygodówek oraz roguelike, gdyż to właśnie te gatunki zostały uwzględnione w ofercie na ten tydzień. Co najlepsze, oba tytuły są bardzo wysoko ocenianymi produkcjami! Jakie tytuły trafią do naszej biblioteki?

Epic rozdaje gry

W ramach próby przeciągnięcia graczy ze Steam do Epic Games Store, platforma co tydzień rozdaje darmowe produkcje. Nie jest to co prawda jedyna strategia, jaką pan Sweeney implementuje w walce ze sklepem Newella, jednak z perspektywy graczy, jest ona zdecydowanie najbardziej istotna. Ostatecznie dzięki niej możemy poszerzyć swoją bibliotekę gier bez wydawania pieniędzy, a jak wiadomo, za darmo to uczciwa cena!

W tym tygodniu możemy pobrać bez opłat dwie gry. Do wyboru są: przygodówka z gatunku point’n’click oraz sympatyczna, bijatyka z rogalikowymi elementami, w której akcję obserwujemy z perspektywy bocznej.

Darmowe gry w Epic Games Store

Pierwszą z produkcji jest The Silent Age, gra przygodowa point’n’click, w której wcielamy się w Joego. Jest on woźnym, któremu powierzono misję zbadania przyczyny zniknięcia całej ludzkości. Podróże w czasie oraz intrygująca fabuła gwarantowane i potwierdzone przez graczy! Na Steamie produkcja ta zebrała bowiem bardzo pozytywne oceny.

Drugim tytułem jest natomiast Tunche – gra akcji 2D z rysowaną grafiką oraz elementami gatunku roguelike. Tytułowy Tunche jest bestią, która z jakiegoś powodu wpadła w szał. Zadaniem gracza jest dowiedzenie się, dlaczego tak się stało oraz uratowanie lasu deszczowego przed zgubnymi skutkami działań stworzenia. Produkcja została doceniona zarówno przez graczy, jak i recenzentów.

Gdzie i kiedy odebrać?

Gry można dodawać do swoich bibliotek już teraz, w Epic Games Store. Czy warto zaprzątać sobie nimi głowę? Cóż, to zależy od naszych indywidualnych preferencji, niemniej skoro nie musimy wydawać na nie ani grosza, to uważam, że warto je sprawdzić!