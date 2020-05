Malutki zastrzyk internetu. Darmowy pakiet 3 GB dla użytkowników Virgin Mobile

Niby 3 GB to niewiele, ale jeśli korzystamy z oferty Virgin Mobile, ucieszymy się i z tego. Pakiet dostępny będzie dla wszystkich klientów sieci.

Pakiet 3 GB za darmo w VM

Proces dodawania darmowych gigabajtów do konta jest prosty. Nie ma znaczenia to, w jakiej taryfie mamy numer i czy jesteśmy abonamentowacami – każdemu należy się trochę bezpłatnego internetu.

Wystarczy wpisać kod aktywacyjny *222*444#. Jest on aktywny do 4 czerwca, ale nie później.

Najmniej pocieszeni będą jednak korzystający z opcji „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę” – ci dostaną pakiet 1 GB internetu zamiast 3 GB. Z takiej paczki nie skorzystają także abonenci Virgin Net.

Virgin Mobile to już „nie to, co kiedyś”

Pamiętam, że byłem kiedyś klientem Virgin Mobile – chyba z rok lub nieco dłużej. Było to kilka lat temu, kiedy sieć ta miała całkiem niezłą, konkurencyjną ofertę względem Wielkiej Czwórki. Najbardziej wygodna okazała się wtedy umowa bez określania terminu – rzecz, która bardzo się przydała podczas przenoszenia się do kolejnego operatora. W sumie dobrze, że wyemigrowałem, bo darmowe pakiety, jakie teraz są oddawane klientom sieci, prezentują się cieniutko w porównaniu do konkurencji.

Tak czy siak, być może wkrótce przyjdzie się nam pożegnać z Virgin Mobile w formie, jaką znamy tę sieć. Niedawno sieć Play poinformowała, że rozpoczyna proces przejęcia tego operatora. Co to dokładnie będzie oznaczać dla około pół miliona klientów Virgin Mobile, jeszcze nie wiadomo. Odnoszę jednak wrażenie, że zmiany są nieuchronne.

źródło: VirginMobile