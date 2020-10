Oto Dacia Spring Electric, czyli podobno najtańszy elektryk w Europie

Producent samochodów wywodzący się z Rumunii zamierza przeprowadzić rewolucję na rynku elektryków. Chce to osiągnąć za pomocą modelu Dacia Spring Electric.

Nie musi być najlepszy, musi być tani

Ceny powoli spadają, ale kupno samochodu elektrycznego nadal wiąże się ze sporym wydatkiem, często wyższym względem porównywalnego auta spalinowego. Owszem, pojawiają się tanie elektryki, takie jak Citroen Ami, ale mówimy tutaj o dość specyficznym pojeździe. Nawet Volkswagen ID.3, uważany za następcę Golfa, czyli niegdyś samochodu określanego „kompaktem dla ludu”, nie jest tani.

Sytuację może zmienić Dacia Spring Electric. Według zapewnień producenta, mamy otrzymać najtańszy elektryczny samochód miejski dostępny na rynku europejskim. No dobrze, a ile trzeba będzie zapłacić? Cóż, tego się niestety jeszcze nie dowiedzieliśmy…

W informacji prasowej udostępnionej przez Dacię, często pojawia się określenie „rewolucja”. Firma postanowiła tutaj zastosować odmienne podejście od wielu innych producentów. Nie chodziło o stworzenie auta o największym zasięgu, najmocniejszym silniku czy oferującego najnowsze technologi z zakresu prawie autonomicznej jazdy. Celem było bowiem dostarczenie najtańszego elektryka, który sprawdzi się w wielu różnych scenariuszach, zapewniając akceptowalną specyfikację, wygląd i jakość wykonania.

Dacia Spring Electric – oto, co otrzymamy

Nie będą rozpisywał się o wyglądzie, bowiem podobnie, jak w przypadku innych aut producenta, nowy model wygląda tylko poprawnie i trochę nudno. Nie należy tego odbierać jako wadę, ponieważ zachowawcze wzornictwo, mimo iż nie wzbudza większego zainteresowania i emocji, znajduje swoich zwolenników. Tym bardziej, że próby zbędnego kombinowania, aby tylko się wyróżnić, mogłyby przynieść niepożądany efekt – Dacia Spring Electric stałaby się brzydka.

Elektryczna Dacia dostępna będzie w dwóch podstawowych wersjach. Pierwsza, osobowa ma sprawdzić się w carsharingu. Natomiast druga ma pełnić rolę małego dostawczaka, oferując 800 litrów przestrzeni bagażowej i maksymalną ładowność wynoszącą 325 kg.

Dacia Spring Electric ma 3,7 metra długości, więc to niewielkie auto, skierowane raczej do poruszania się po mieście. Silnik to skromne 44 KM, a prędkość maksymalna wynosi 125 km/h. Zastosowane akumulatory mają pojemność 26,8 kWh, co według zapewnień producenta ma przełożyć się na 225 km zasięgu według WLTP. Z kolei poruszając się wyłącznie po mieście, będzie można przejechać do 295 km.

Opcjonalnie klient będzie mógł zamówić 7-calowy, dotykowy ekran systemu infotainment. Warto dodać, że nie zabraknie obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Dacia Spring Electric ma zadebiutować na publicznych drogach w 2021 roku.