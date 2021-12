Pracownicy Xiaomi używają iPhone’ów. Xiaomi nie ma z tym żadnego problemu

Cóż za poruszenie wywołują informacje w stylu: „Robert Lewandowski, ambasador marki Huawei, używa iPhone’a”. W sieci od razu pojawiają się komentarze o hipokryzji, fasadowych kontraktach i tak dalej. Xiaomi nie ma na tym punkcie hopla. Wręcz przeciwnie.

Część pracowników Xiaomi korzysta z iPhone’ów

Ostatnimi czasy w sieci pojawiły się informacje, że nie wszyscy pracownicy Xiaomi korzystają ze smartfonów tej firmy – z różnych powodów. Jednym z nich jest to, że po prostu nie podoba im się działanie nakładki systemowej MIUI. Oprogramowanie ma wiele błędów, z którymi musieliby sobie radzić na co dzień. Część specjalistów, zajmujących się zawodowo łataniem luk w programie MIUI, woli zaufać innym producentom elektroniki, w tym Apple.

MIUI – jedni kochają, inni ręcz nienawidzą

Jin Fan, odpowiedzialny za globalny rozwój MIUI, stwierdził jednak, że nie ma powodu, by robić z tego sensację. Powiedział:

W zespole MIUI nie wymaga się, by wszyscy korzystali ze smartfonów Xiaomi, ale prawie wszyscy (ponad 95%) używają telefonu komórkowego od tej firmy. Pozostała część to w zasadzie iPhone’y.

Jin Fan osobiście jest od długiego czasu wierny marce Xiaomi. Przez dziewięć lat korzysta przede wszystkim ze smartfonów tego producenta.

Pracując w Xiaomi, raczej używasz Xiaomi

Istnieje kilka powodów, dla których przytłaczająca większość osób pracujących przy nakładce systemowej MIUI ma smartfon od Xiaomi. Jednym z nich jest to, że mogą one służyć jako prywatna platforma weryfikująca najnowsze aktualizacje. Ponadto, istnieje kilka ważnych integracji, które ułatwiają życie i pracę osobom zatrudnionym w Xiaomi. Na przykład w obrębie jednego systemu można utrzymywać karty pracy, karty wydawania posiłków, karty bankowe, bilety autobusowe, cyfrowe kluczyki do samochodów i tak dalej. Po powrocie do domu, da się z poziomu smartfona zarządzać ekosystemem internetu rzeczy Mijia. To po prostu wygodne – mieć wszystko w jednym miejscu.

Jeśli jednak jesteś menedżerem projektu, to dobrze jest orientować się, co takiego proponuje konkurencja. W ten sposób nie da się może zapewnić produktom pracodawcy prawdziwego powiewu świeżości, ale przynajmniej nie pozostaną one mocno w tyle za obowiązującymi trendami. Dlatego choć większość pracowników Xiaomi użytkuje smartfony tego producenta, nigdy wskaźnik ten nie sięgnie 100%.