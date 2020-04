Masz internet w Cyfrowym Polsacie? Włącz sobie darmowy pakiet 10 GB

Promocje polegające na udostępnianiu klientom paczek darmowego internetu sypią się z nieba gęsto jak śnieg w grudniowy poranek. Korzystający z ofert różnych operatorów nie gardzą jednak takimi prezentami, przyjmują je i proszą o więcej. Tym razem dobre wieści przekazujemy klientom Cyfrowego Polsatu.

Grupa Polsat zrobiła już sporo w związku z akcją #zostańwdomu, ale nie zamierza poprzestać na dotychczasowych staraniach. Dzięki temu osoby korzystające z wybranych ofert internetowych mogą skorzystać z darmowego pakietu 10 GB oraz dodatkowego pakietu 20 GB za 10 zł.

Bezpłatny pakiet 10 GB – jak go odebrać?

Bezpłatna paczka 10 GB jest jednorazowa i mogą ją włączyć klienci korzystający z taryf:

Cyfrowy Polsat Internet LTE

POWER LTE 2.0

Plan Zero

Pakiet dostępny jest przez jeden pełny okres rozliczeniowy i można z niego skorzystać tylko raz. Żeby go aktywować, należy skorzystać z:

Internetowego Centrum Obsługi Klienta

telefonicznego Centrum Obsługi Klienta (z telefonu stacjonarnego: 801 080 808; z telefonu komórkowego: 699 002 222 lub 22 212 72 22)

Aktywacja pakietu nastąpi w ciągu 24 godzin, a sama oferta dostępna jest do końca kwietnia.

Dodatkowy pakiet 20 GB za 10 zł – jak włączyć?

Dodatkowy pakiet internetu 20 GB za 10 zł nie jest jednorazowy. Będzie można aktywować go wielokrotnie, a klienci skorzystają z niego od 3 do 30 kwietnia. Przeznaczono go dla klientów korzystających z taryfy Cyfrowy Polsat Internet LTE. Zasada aktywacji jest identyczna jak w wypadku darmowej paczki 10 GB – kontaktujemy się z internetowego lub telefonicznego COK.

Osobom mającym numery w Plusie przypominam, że do końca kwietnia mogą aktywować pakiet 10 GB darmowego internetu mobilnego. Jak? Skorzystajcie z artykułu poniżej.

źródło: informacja prasowa

