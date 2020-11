Cyberpunk 2077 na konsolach Xbox One X oraz Xbox Series X – zobacz jak działa

Już wkrótce będziemy mogli zagrać w najnowszą produkcję CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. Zanim nastąpi premiera, zespół odpowiedzialny za komunikację z fanami i promocję tytułu zaprezentował, jak będzie wyglądać rozgrywka na konsolach Microsoftu aktualnej i najnowszej generacji. Oto zapis gry z Xbox One X oraz Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 na konsolach Xbox

CD Projekt RED regularnie podsyca zainteresowanie grą Cyberpunk 2077, organizując co chwilę pokazy CityWire. Podczas ostatniego odcinka mogliśmy bliżej przyjrzeć się samochodom, jakimi będziemy przemierzać ulice Night City, stolom podstawowych grup w grze oraz początkom historii głównego bohatera gry, „V”. Dziś na głównym kanale Cyberpunk 2077 na YouTube, opublikowano specjalną, krótką edycję CityWire, prezentującą rozgrywkę na dwóch konsolach Microsoftu: Xbox One X oraz Xbox Series X.

Twórcy specjalnie przeplatali różne aktywności w grze tak, by było dobrze widać, jak radzą sobie z nimi konsole starszej i nowszej generacji. Pokazano na przykład jazdę samochodem przez miasto, statyczne wnętrza budynków, czy dynamiczną walkę z efektami cząsteczkowymi.

Na pewno interesuje nas, jak z wymagającą grafiką radzi sobie Xbox One X. Jesteśmy pewni, że nikt z obsługi CityWire nie pozwoliłby sobie na zaprezentowanie gry, gdyby ta klatkowała na słabszej konsoli. Nic takiego nie występuje – Xbox One X radzi sobie naprawdę nieźle, choć widać na przykład mniejszą szczegółowość postaci czy mniej zaawansowane odbicia na mokrych ulicach względem tego, co widzimy na fragmentach zrzuconych z Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 już 10 grudnia

Z niecierpliwością wyczekujemy premiery Cyberpunk 2077 – premiery, która była już wielokrotnie przesuwana. Jednym z powodów, dla których CD Projekt RED chciał kupić sobie jeszcze trochę czasu, były trudności z dostosowaniem gry do wymagań różnych platform. Start gry na przełomie różnych generacji konsol oznacza konieczność dopieszczenia znacznie większej liczby szczegółów niż w wypadku stabilnej prezentacji w środku cyklu ich życia.

Tak czy siak, to, co było jasne już od początku się potwierdza – Cyberpunk 2077 będzie działać lepiej na Xbox Series X niż na Xbox One X. Prawdziwym pojedynkiem będzie pewnie porównanie wydajności gry z PlayStation 5. Na to jednak pewnie jeszcze trochę poczekamy.

