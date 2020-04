CD PROJEKT RED ogłasza konkurs #CyberUpYourPC. Do wygrania m.in. potężny, cyberpunkowy komputer stacjonarny

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. CD PROJEKT RED doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wkłada w promocję gry ogromne fundusze, aby maksymalnie podkręcić ekscytację graczy. Studio przygotowało interesujący konkurs, w którym do wygrania jest kilka wartościowych nagród.

Bardzo ciekawa inicjatywa – tematyczny konkurs Cyberpunk 2077

Stworzenie własnej, spersonalizowanej obudowy do komputera stacjonarnego to marzenie niejednego gracza. Niestety, jest to przedsięwzięcie dość drogie i wymagające zdolności zarówno manualnych, jak i (nie we wszystkich przypadkach) z zakresu projektowania 3D, więc bez uprzedniej nauki i odłożenia określonej kwoty zmodowana obudowa może pozostać w sferze snów.

CD PROJEKT RED daje możliwość przynajmniej częściowej realizacji tego marzenia. Konkurs #CyberUpYourPC to przedsięwzięcie dla najbardziej kreatywnych fanów uniwersum Cyberpunka, w ramach którego mogą zaprojektować własną obudowę. Jeśli dany pomysł okaże się jednym z najlepszych spośród nadesłanych projektów, to jego autor otrzyma możliwość przełożenia kreacji na prawdziwą obudowę, którą przygotują najsłynniejsi polscy i włoscy moderzy komputerowi.

Poza tym, do wygrania będzie gamingowy laptop Alienware, bezprzewodowe słuchawki SteelSeries oraz nagroda główna w postaci zestawu akcesoriów i potężnego komputera Alienware, którego specyfikacja prezentuje się następująco:

AMD Ryzen 9 3900,

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition,

16 GB RAM HyperX Fury DDR4 z taktowaniem 2933 MHz,

1 TB dysk SSD i 2 TB dysk HDD.

Sprzęt zostanie objęty roczną gwarancją.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i wysłać specjalny formularz, zawierający podstawowe dane wraz z projektem wymarzonej obudowy zaprojektowanej w klimacie gry Cyberpunk 2077. Projekt może zostać wykonany w dowolnej formie i jedynym ograniczeniem w tym przypadku jest wyobraźnia oraz tematyka, której zgłaszający się powinni ściśle się trzymać.

Ponadto organizatorzy konkursu wymagają zastosowania co najmniej jednego elementu wytworzonego z materiałów z recyklingu, a także nawiązania do kontrastu pomiędzy klasą ludzi biednych i bogatych mieszkających obok siebie w wirtualnym Night City.

Konkurs potrwa do 17 maja 2020 roku. Prace nadsyłać można do godziny 15:00.

Źródło: CD PROJEKT RED

