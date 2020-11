CUPRA e-Garage – odwiedziłem salon samochodowy nie wychodząc z domu

Podczas dzisiejszej konferencji online, marka CUPRA zabrała mnie na wirtualny przylądek Formentor, aby przedstawić swoją cyfrową strategię.

Zwiedzanie salonu bez wychodzenia z domu

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że zmieniliśmy wiele nawyków i znacznie więcej czasu spędzamy w domach. Ma także wpływ na duże firmy i organizowane przez nie konferencje. Dobrym przykładem jest Apple, które tegoroczne prezentacje nowości sprzętowych przeprowadza wyłącznie formie online.

Pierwszy etap: personalizacja awatara (fot. Tabletowo.pl)

Producenci samochodów również postanowili dołączyć do aktualnego trendu. Przykładowo marka CUPRA, należąca do Grupy SEAT, ogłosiła cyfrową strategię, zapraszając dziennikarzy do wirtualnego salonu. Muszę przyznać, że całość zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie.

Wchodźmy do wirtualnego salonu (fot. Tabletowo.pl)

Hiszpanie nie ograniczyli się wyłącznie do streamingu materiału wideo, ale stworzyli wirtualny salon, po którym można było się dowolnie poruszać. W sporym skrócie: po zarejestrowaniu się na stronie i stworzeniu własnego awatara, zostałem wrzucony do wygenerowanego komputerowo, sporego budynku.

CUPRA Leon w wersji wirtualnej (fot. Tabletowo.pl)

W salonie znalazły się samochody będące w ofercie marki CUPRA, a także różne akcesoria – buty, kurtki czy koszulki. Co więcej, po wirtualnej przestrzeni poruszali się inni dziennikarze, z którymi można było wejść w interakcję. To wszystko z poziomu przeglądarki internetowej, będąc cały czas przy komputerze. Tak, można było poczuć się prawie jak w grze Second Life.

Można poczytać o funkcjach samochodów (fot. Tabletowo.pl)

Miejsce prezentacji zostało „wirtualnie zlokalizowane” na przylądku Formentor na Majorce, od którego przyjął nazwę pierwszy autorski CUV marki CUPRA. Warto dodać, że cały projekt budynku nawiązuje do prawdziwych salonów hiszpańskiej firmy.

Cyfrowa strategia marki CUPRA

Przedstawiciele marki zapowiedzieli, że w nieodległej przyszłości zostanie uruchomiona oddzielna platforma, która umożliwi organizację koncertów na żywo, dostępnych z dowolnego miejsca na świecie. Firma zamierza podjąć się współprodukcji programu telewizyjnego przedstawiającego pełnię możliwości wyczynowych samochodów. Produkcja zostanie udostępniona na wybranych platformach VOD.

Akcesoria hiszpańskiej marki (fot. Tabletowo.pl)

CUPRA e-Garage spełniać będzie również ważne funkcje szkoleniowe dla pracowników. Pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział ponad 600 specjalistów marki, zostało zorganizowane 28 października. Według zapewnień, rozwiązanie to pozwoli na łatwiejsze i sprawniejsze przekazywanie wiedzy o dynamicznie rozwijającej się ofercie. Wszystko z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, bez konieczności fizycznej obecności w punkcie szkoleniowym.

Buty raczej tylko dla fanów (fot. Tabletowo.pl)

Oczywiście wirtualna przestrzeń e-Garage pozwoli także klientom na wstępne zapoznanie się z samochodami, a także ich najważniejszymi funkcjami. Może to być dobry wstęp do skonfigurowania i późniejszego kupna danego modelu auta.

Wirtualna sala konferencyjna (fot. Tabletowo.pl)

Chcemy wykorzystywać nowoczesne technologie, by zapewniać ludziom niezapomniane emocje i kontakt z marką. Wiemy, że nasze nowe modele będą odpowiadać na potrzeby szerszej rzeszy klientów, a CUPRA e-Garage jest pierwszym krokiem do udostępnienia im łatwo dostępnego, angażującego cyfrowego doświadczenia. Antonino Labate, dyrektor ds. strategii i rozwoju CUPRA

Stacjonarny salon CUPRA w Polsce

CUPRA, przy okazji prezentacji platformy e-Garage, poinformowała o planach związanych z polskim rynkiem. Dowiedzieliśmy się, że salon marki zostanie otwarty w pierwszej połowie 2021 roku. Tak, chodzi o prawdziwy, fizyczny salon, w którym będzie można dokładniej zapoznać się z aktualną ofertą firmy.