Crusader Kings 3 otrzymuje darmową aktualizację z rozbudowanym kreatorem postaci

Graczy strategii studia Paradox Interactive powinien ucieszyć fakt, że jej najnowsza część, Crusader Kings 3, otrzymała właśnie darmową aktualizację z funkcją, za którą na dobrą sprawę można byłoby sobie zażyczyć pieniędzy. W końcu jej poprzedniczka nie znajdowała się wśród najtańszych gier.

Premiera Crusader Kings 3 otwierała wrzesień tego roku, bo już od pierwszego dnia tego miesiąca mieliśmy szansę zagrać w nową strategię Paradoxu, która nie tylko należy do jednych z najlepszych, ale i jako jedyna pozwala nam nawet zaspokoić te z najdziwniejszych potrzeb, choćby chodziło o zjedzenie papieża.

Ale za ten luksus potrzeba też nieco zapłacić. Podstawowa wersja trzeciej części gry to koszt 179,99 zł na Steam, a w przypadku edycji z przepustką na pomniejsze dodatki i jeden duży – musielibyśmy zapłacić już 269,99 zł. Poprzedniczka tej gry, czyli Crusader Kings 2, chociaż zmieniła model na free-to-play, to żeby kupić ją ze wszystkimi dodatkami musielibyśmy wydać prawie tysiąc złotych. To interes na miarę tego z grami z serii The Sims, na które może dałoby się znaleźć jakieś usprawiedliwienie, bo to jednak nie są tytuły na kilkadziesiąt godzin, a setki czy tysiące.

Na szczęście graczy, Crusader Kings 3 doczekało się interesującej aktualizacji, której Paradox Interactive nie pomyślał spieniężyć.

Aktualizacja Crusader Kings 3 spełni Wasze marzenie o zostaniu królem

Częścią aktualizacji, o której dowiemy się szczegółowo tutaj, stał się Ruler Designer – czyli kreator władcy. Jeżeli marzyliście o stworzeniu samego siebie w brutalnym świecie Crusader Kings 3, w którym już w pierwszych minutach gry można zginąć od noża wbitego w plecy, to proszę bardzo, macie to – za darmo.

Aktualizacja dostępna jest od dziś. Sam kreator pozwala nam stworzyć władcę od podstaw, nadając mu dowolne imię, królestwo, wiek, wzrost czy cechy. Wygląd postaci zmodyfikujemy z użyciem kilkudziesięciu suwaków. Można więc spodziewać się, że wyjdą stamtąd najróżniejsze potworki.

Nawet mimo polityki Paradox Interactive, Crusader Kings 3 spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami i grę na Steam oceniło pozytywnie aż 92% graczy. Cóż, drugiej takiej nie ma. Jeśli jesteście posiadaczami Xbox Game Pass, to tytuł znajduje się w wymienionej usłudze.

Zobacz też: