Nadchodzi Asus ROG Ryujin II – AiO… z 3,5-calowym wyświetlaczem na blokopompie

NZXT już jakiś czas temu zapoczątkowało trend do umieszczania wyświetlaczy OLED na blokopompkach w wodnych zestawach AiO do schładzania naszych procesorów. Asus najwyraźniej chce pójść o krok dalej i zamierza zamontować na blokompompce aż… 3,5-calowy wyświetlacz LCD!

Asus ROG Ryujin II – co o nim wiemy?

Do informacji na temat nowego chłodzenia wodnego ze stajni Asusa dotarł użytkownik Twittera o nicku @momomo_us. Dokładnie rzecz biorąc, zdobył on grafikę reklamową prezentującą nowe AiO.

Na wspomnianej grafice możemy zobaczyć Asus ROG Ryujin II w wersji z 240 mm chłodnicą (spodziewana jest także wersja 360 mm). Poza zastosowaniem większego ekranu i innego rodzaju matrycy (w Ryujin I był OLED), między wersją pierwszą a drugą chłodzenia od ASUS-a niewiele się zmieniło. Takie same będą więc wentylatory Noctua iPPC-2000 PWM 120 mm.

Kwestią gustu za to jest wielkość wyświetlacza LCD (przypominam: 3,5 cala), a co za tym idzie ogromna blokopompka, która jednak nawiązuje trochę do pierwszej generacji. Rozpala marzenia co do tego, co będziemy mogli wyświetlać na blokopompce Asusa. Czyżby drugi monitor miałby być od teraz po prostu naszym komputerem?

Asus ROG Ryujin II (źródło: pcgamer)

Asus ROG Ryujin II – dostępność i cena

Patrząc wstecz, można powiedzieć, że tanio nie będzie. Kupno pierwszej generacji ROG Ryujin 240 mm to wydatek rzędu 900 złotych, za wersję 360 mm zapłacimy już około 1000 złotych. Nie spodziewałbym się, aby odświeżona edycja miała być tańsza.

Jeszcze nie wiemy kiedy Asus ROG Ryujin II miałby pojawić się na półkach sklepowych, ale patrząc, że wypływają już informacje na jego temat, można stwierdzić, że niedługo.