Chromebooki będą miały możliwość odbierania połączeń telefonicznych – coś jak macBooki i iPhone’y

Chromebooki coraz lepiej rozumieją się ze smartfonami, ale daleko im jeszcze takiej integracji z telefonami, jaką mogą cieszyć się właściciele macBooków i iPhone’ów. Na horyzoncie widać jednak zmiany na lepsze.

Chromebooki zyskają lepszą integrację ze smartfonami

Już teraz chromebooki całkiem nieźle radzą sobie z podstawową komunikacją ze smartfonami. Oczywiście po Google, które przecież opiekuje się zarówno Androidem, jak i systemem Chrome OS, oczekiwalibyśmy czegoś więcej niż wyświetlania powiadomień, ostatnich zdjęć czy stanu baterii na pasku opcji w chromebooku.

Na szczęście, Google najwyraźniej pozazdrościło Apple trybu Continuity, który od lat świetnie łączy wiele urządzeń tego producenta. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Chrome Unboxed, użytkownicy chromebooków będą mogli poczuć namiastkę takiej współpracy na swoich urządzeniach.

W kodzie systemu odnaleziono funkcję o nazwie PhoneHubCallNotification, która zgodnie ze swoją nazwą, powiadamia o przychodzących lub trwających połączeniach. Oczywiście nie chodzi tylko o dawanie znać użytkownikowi chromebooka, że ktoś dzwoni na jego telefon – umożliwi mu także przyjęcie połączenia i prowadzenie rozmowy z poziomu chromebooka.

Rzecz zarezerwowana tylko dla Pixela 6?

Zrozumiałym by było, gdyby nowa funkcja była dostępna – przynajmniej na początku – tylko dla smartfonów Google Pixel 6. Dzięki temu, że Google z oczywistych względów miało dostęp do Pixeli szóstej generacji wcześniej niż ktokolwiek inny, głębsza integracja z Chrome OS mogła być lepiej przetestowana. Być może w drugiej kolejności trafi ona także do innych smartfonów z Androidem.