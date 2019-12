Chrome 79 na Androida gubi dane innych aplikacji. Aktualizacja wstrzymana

Najnowsza wersja przeglądarki Google zawiera poważny błąd. W związku z tym, firma zdecydowała się na wycofanie aktualizacji Chrome’a i jak najszybsze wdrożenie odpowiednich poprawek.

Problematyczna aktualizacja Google Chrome

W minionym tygodniu Google udostępniło nową wersję Chrome’a. Wydanie o numerze 79 trafiło na komputery z Windowsem, macOS i Linuksem, a także na smartfony i tablety działające pod kontrolą Androida i iOS. Jak wspomniałem we wstępie, przeglądarka na sprzęcie z Androidem okazała się naprawdę problematyczna – użytkownicy wybranych aplikacjach mogli doświadczyć usunięcia danych.

Winne okazały się zmiany wprowadzone w środowisku WebView, które w nowszych wydaniach Androida wykorzystywane jest do renderowania stron internetowych. Mamy do czynienia z wbudowanym w system operacyjny mechanizmem, opartym o przeglądarkę Chrome. Jeśli aplikacja nie ma własnego systemu renderowania, to właśnie sięga po to globalne rozwiązanie. Używane jest ono m.in. gdy logujemy się w aplikacji przez stronę internetową lub do wyświetlania całych witryn (np. Twitter Lite).

Google w ostatniej aktualizacji Chrome’a zdecydowało się zmienić domyślną lokalizację przechowywania danych stron internetowych. Niestety, dane z localStorage i WebSQL, które są wykorzystane przez aplikacje, nie zostały poprawnie przeniesione. Programy utraciły więc dostęp do nich, mimo iż prawdopodobnie pliki pozostały nienaruszone – znajdują się po prostu w starej lokalizacji i nie można się do nich odwołać.

Google pracuje nad rozwiązaniem

W związku z tym, że błąd jest poważny, to Google wstrzymało udostępnianie aktualizacji aż do momentu znalezienia rozwiązania. Mimo tej decyzji, wielu użytkowników już doświadczyło licznych problemów. Chrome 79 trafił bowiem na około 50% urządzeń z Androidem.

Obecnie proponowane są dwa rozwiązania. Pierwsze to dalsza migracja danych do nowej lokalizacji. Drugie to cofnięcie wdrożonych zmian i korzystanie z poprzednich lokalizacji przechowywania danych. Nie jest jeszcze jasne, na jaki ruch zdecyduje się Google.

Aktualizacja, która usunie opisany błąd, powinna pojawić się w ciągu najbliższych dni. Wówczas wznowiony zostanie proces udostępniania przeglądarki Google Chrome w wersji 79 na Androida.

Aktualizacja

Google poinformowało o wydaniu aktualizacji Chrome 79 (79.0.3945.93) dla Androida, która elimnuje błąd z WebView. Nowa wersja poprawnie migruje wszystkie dane. Ponadto, jeśli użytkownik wcześniej zainstalował problematyczne wydanie przeglądarki, to nowo utworzone dane w wybranych aplikacjach zostaną nadpisane starymi plikami.

