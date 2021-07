Za 500 milionów złotych powstanie polskie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na walkę z hakerami przeznaczy się setki milionów złotych.

„Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku”

Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji zwrócił uwagę na rosnący problem cyberprzestępczości, z którą muszą radzić sobie nie tylko przedstawiciele władzy i państwo, ale także obywatele, firmy i przedsiębiorcy. Dlatego też planuje się utworzenie specjalnych służb, specjalizujących się w wykrywaniu i unieszkodliwianiu działań przestępców internetowych. Zdaniem premiera, to konieczne, by oprócz dziś istniejących departamentów, istniała specjalna komórka do zajmowania się wyłącznie tego typu problemami.

Reklama

Premier Morawiecki nie ukrywał, że chodzi także o oddanie w ręce policji odpowiednich instrumentów do walki z cyberatakami. Projekt ustawy będzie zresztą powstawać „w ścisłym porozumieniu z Komendą Główną Policji”, o czym wspomniał minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński. Jak dodał, aktualnie w policji pracuje około 350 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy do tego czasu reagowali na przypadki cyberprzestępczości. Siły te są określane jako daleko niewystarczające. Dlatego plany wdrożenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości czynione są już na styczeń 2022 roku. Pełna operacyjność przewidywana jest na 2025 rok.

To nie są tanie rzeczy

Zgodnie z relacją Rzeczpospolitej, nabór na odpowiednie stanowiska będzie prowadzony niezależnie, a funkcjonariusze będą zarabiać 10-15 tys. złotych netto. W sumie, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma zatrudniać około 1800 osób. Dodatkowo, w Warszawie ma powstać nowoczesny budynek dla CBZC, będący siedzibą biura.

To wszystko będzie kosztować, a przecież biuro trzeba będzie jeszcze jakoś wyposażyć. Jak zapowiedział minister Kamiński, „przewidywane są bardzo duże zakupy nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego”. W sumie, specjalny fundusz, powołany w celu pokrycia wszystkich kosztów powstania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ma dysponować mniej więcej 500 milionami złotych. To spory budżet!