Call of Duty: Modern Warfare na PC zyskuje opcję odinstalowania wybranych trybów

Zgaduję, że powinniśmy zajmować się przede wszystkim nadchodzącym Call of Duty Black Ops: Cold War, jednak to wątek Modern Warfare nie ucicha. I nie ma zamiaru, szczególnie z uwagi na niezwykle popularny tryb Warzone.

Ostatnio nadal mówi się sporo o zajmowanym przez grę miejscu na dysku, ale teraz przyszło nam jeszcze powiedzieć, że możemy o nie zadbać jak należy – usuwając wybrane tryby.

Nareszcie! — mam ochotę wykrzyknąć. W internecie często pojawiały się głosy, że Call of Duty: Modern Warfare nie mieści się na dysku SSD o pojemności 250 GB. Na szczęście dzięki najnowszej aktualizacji, mamy teraz szansę zaoszczędzić kilkadziesiąt gigabajtów dla innej gry wideo.

Call of Duty: Modern Warfare i Warzone ważą już mniej

Na aplikacji Battle.net wylądowała aktualizacja gry o wadze jakichś 20 GB. Dzięki niej, Call of Duty: Modern Warfare i Warzone zamknęły się w sumie w 231 GB zajętego miejsca na dysku.

Z aktualizacją weszła za to możliwość odinstalowania wybranych przez nas trybów gry. Jeżeli zdecydujemy się to zrobić, jesteśmy w stanie zwolnić nawet ponad 50 GB miejsca!

Oto, co możemy usunąć:

Kampania: 34.53 GB

34.53 GB Tryb wieloosobowy: 42.12 GB

42.12 GB Operacje Specjalne: 37.83 GB

W przypadku braku zainteresowania Operacjami Specjalnymi i Kampanią (do której nie ma po co wracać po jej ukończeniu), nasza gra zamiast 231 GB będzie ważyć 168 GB. To dużo mniej!

I jak sami widzicie, nie ma tutaj słowa o Warzone. Z dwóch powodów – tak naprawdę usuwając ten tryb nie zaoszczędzimy wiele miejsca, no i wymagany on jest do gry przez znajdujące się w nim dane.

Kto zresztą chciałby odinstalować Warzone?

Warzone to słynny tryb battle royale należący do serii Call of Duty. I cieszy się naprawdę ogromną popularnością, znajdując się na Twitchu w samej topce największej liczby oglądających.

Tryb jest oczywiście niesamowicie grywalny, a biorących w nich udział graczy jest nawet 150, co można uznać za niespotykane w tym środowisku. Warto przypomnieć, że w pierwszych czterech dniach Warzone przyciągnął uwagę aż 15 milionów ludzi.

