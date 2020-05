Zew Powinności wzywa! Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered jest już dostępne na Xbox One i PC

Moda na remake’i i remastery trwa w najlepsze. Deweloperzy co rusz przypominają nam o produkcjach, które jeszcze kilka lat triumfowały na listach sprzedażowych i odświeżają je, by zabawić się naszą nostalgią… oczywiście nie zawsze udanie. Teraz swój powód do świętowania mają fani marki Call of Duty, a zwłaszcza dwóch pierwszych odsłon cyklu Modern Warfare. Kilka lat temu dostaliśmy remaster legendarnej już „czwórki”, a teraz przyszła pora na kampanię z Modern Warfare 2.

W Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered od kilku tygodni mogą już grać posiadacze PS4, bo to właśnie tam gra pojawiła się jako pierwsza. Przyszła jednak pora na inne platformy i od 30 kwietnia, w odświeżone MW2 mogą grać też PC-towcy oraz użytkownicy Xbox One. Dla przypomnienia dodam tylko, że – jak sama nazwa na pudełku mówi – nowej oprawy graficznej doczekał się tylko sam moduł kampanii i twórcy nie zdecydowali się na przywrócenie serwerów do rozgrywki sieciowej dla nowej wersji tytułu z 2009 roku.

W ramach rekompensaty za taki stan rzeczy, nabywcy otrzymają pakiet Underwater Demo Team Classic Ghost do gry Call of Duty: Modern Warfare (tego z 2019 roku), a tym samym Call of Duty: Warzone. Na skórce jednak się nie skończy i dodatkowymi bonusami będą dwa schematy broni, talizman, nowe wykończenie, odzywka, animowana wizytówka, emblemat i pominięcie dwóch poziomów Karnetu Bojowego.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ma obsługiwać rozdzielczość 4K oraz HDR na konsolach. Posiadacze komputerów ucieszą się z kolei z odblokowanej liczby klatek na sekundę, a także kompatybilności z ultra panoramicznymi monitorami. Gra kosztuje 25 euro zarówno na PC (zakup przez Battle.net), jak i Xbox One (Microsoft Store), co przekłada się na 100 złotych z małym hakiem.

